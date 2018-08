Kyritzerin hat wieder zugebissen

MOZ

Kyritz Eine bereits hinlänglich bekannte Kyritzerin hat erneut für einen Polizeieinsatz gesorgt, weil sie ihren Freund gebissen hat. Das Paar hatte getrunken und war in Streit geraten. Der Konflikt mündete darin, dass die 25-Jährige ihren Partner mehrfach biss – unter anderem auch in den Genitalbereich. Ein Nachbar rief die Polizei. Als die Beamten eintrafen, war die Frau bereits verschwunden. Sie kam während des Einsatzes aber zurück und fing wieder Streit an. Die Polizei unterband eine erneute Eskalation. Beide Partner waren stark alkoholisiert. Es war schon mehrfach zu ähnlichen Vorfällen zwischen dem Paar gekommen.