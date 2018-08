Jana Reimann-Grohs

Hennigsdorf (MOZ) An der Kreuzung Rathenaustraße, Ecke Poststraße in Hennigsdorf kam es am Dienstagnachmittag zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden.

Nachdem ein Linienbus einem 73-jährigen Autofahrer beim Ausscheren die Vorfahrt überließ, stieß dieser mit einem Radfahrer zusammen. Der 17-Jährige wurde bei dem seitlichen Aufprall schwer verletzt und musste stationär im Krankenhaus aufgenommen werden. Der Sachschaden wurde auf 3000 Euro geschätzt.