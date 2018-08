Kampf gegen Sauerstoffarmut in Berlins Kanälen

dpa

Berlin (dpa) Fieser Geruch, Müll, trübes Wasser und tote Fische: Der Landwehrkanal war mal die Kloake von Berlin. Inzwischen hat sich die Lage gebessert – auch weil keine Kosten gescheut werden.

Sie tuckern über Berlins derzeit grünlich verfärbte Kanäle, um die Fische darin am Leben zu erhalten: Die Besatzung des Berliner Belüftungsschiffs „Rudolf Kloos“ ist nachts im Dauereinsatz. Seit Mitte Mai gibt das Schiff Sauerstoff in den Landwehrkanal und den Neuköllner Schifffahrtskanal ab. Es gehe um 1600 Liter pro Nacht, 8000 pro Woche, sagte Derk Ehlert aus der Umweltverwaltung. In diesem Jahr seien die Sauerstoffwerte im Wasser wegen der vielen Sonnentage und der starken Erwärmung auf Werte zwischen 24 und 26 Grad „deutlich schlechter“ als im Vorjahr, so Ehlert. Eine Mitschuld haben vielerorts sichtbare Algen, die nachts Sauerstoff verbrauchen.

Normalerweise sei das Kanalwasser nur 18 bis 22 Grad warm, erläutert Ehlert. Mit jedem Grad Celsius mehr sinke der Sauerstoffgehalt. Wärme begünstigt zudem das Algenwachstum. Dass es bislang nicht zu einem größeren Fischsterben gekommen ist, liegt neben den Fahrten von „Rudolf Kloos“ auch daran, dass Starkregen und damit ein Überlaufen der Mischkanalisation ausblieben, wie Ehlert betont. Das Schmutzwasser kann ebenfalls dafür sorgen, dass Fischen der Sauerstoff ausgeht.

Weil das in früheren Jahren häufiger vorkam, wurde „Rudolf Kloos“ konzipiert. Berlin sei die einzige Stadt bundesweit mit einem Belüftungsschiff, 1995 sei es an den Start gegangen, sagte Ehlert. Die Seltenheit liege einerseits an den Kosten (Unterhalt pro Jahr: 500 000 Euro), andererseits an den speziellen Berliner Gegebenheiten mit relativ engen Kanälen und fast stehendem Wasser. Die Spree mit ihren höheren Durchflussmengen kommt auch unter aktuellen Bedingungen auf einen höheren Sauerstoffgehalt, wie Ehlert sagte.

Bleien, Rotfedern, Plötzen, Barschen, Aalen und Brassen - all diesen Fischen ermöglichen Schiffsführer Uwe Jaskolsky und seine beiden Kollegen das Überleben. Diese können sehr niedrige Sauerstoffgehalte nur kurze Zeit aushalten. Insgesamt habe sich der Wasserzustand in den vergangenen Jahren deutlich gebessert, ist sich das Team an Bord einig – vorbei seien die Zeiten, in denen der Landwehrkanal die „Kloake von Berlin“ war, wie Jaskolsky sagte. Dennoch bleiben die Sauerstoffwerte nach den Fahrten nur kurzzeitig gut, tagsüber sinken sie wieder ab: Es ist ein bisschen Sisyphusarbeit auf „Rudolf Kloos“.

Für die Männer an Bord bedeutet das noch bis Mitte September Nachtschichten: Gegen 21.30 Uhr brechen sie am Neuköllner Unterhafen auf und fahren mit Schrittgeschwindigkeit bis zur Unterschleuse am Zoo – zurück in Neukölln sind sie nach mehr als 20 Kilometer Strecke am frühen Morgen. Unterwegs begegnen sie leichtsinnigen Schlauchbootfahrern, sind ab und an einem Bierflaschenwurf ausgesetzt und haben durchaus auch die Gelegenheit, die Stimmung an den Ufern zu genießen. Unterdessen messen Sensoren stets den Sauerstoffgehalt und die Temperatur im Wasser.

Damit Berlins Kanalfische in diesem Jahr über die Runden kommen, hofft Ehlert auf sinkende Temperaturen, bevor es wieder stärker regnet. Mit kühleren Temperaturen verschwänden auch die Algen. Und in Zukunft sollen ohnehin mehr Rückhaltemöglichkeiten für Regenwasser dafür sorgen, dass sich die Situation in den Kanälen weiter bessert - und „Rudolf Koos“ vielleicht irgendwann nicht mehr aufbrechen muss.