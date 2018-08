Verhaltene Freude in Altlüdersdorf, Erleichterung beim TuS

Stefan Zwahr

Oberhavel (MOZ) Optik Rathenow bleibt im Landespokal Stammgast in Oberhavel. Der Oberliga-Meister der vergangenen Saison gastiert am zweiten September-Wochenende beim Oberligisten SV Altlüdersdorf. Das ergab die Auslosung, die am Mittwoch in Potsdam vorgenommen wurde.

Der FSV Optik hatte sich in den beiden vergangenen Jahren erfolgreich beim TuS 1896 Sachsenhausen und gewann auch bei Fortuna Glienicke und dem SV Zehdenick. „Ob es für uns ein gutes Los ist, ist schwer zu beantworten“, sagt Co-Trainer Steffen Borkowski. Der FSV sei eine hohe Hürde. „Wir können bei diesem Los nur gewinnen. Der positivste Aspekt ist, dass wir ein Heimspiel haben. Und in den Ligaspielen gegen Rathenow haben wir daheim nicht so schlecht ausgesehen in den Vorjahren.“ Der Übungsleiter hatte kein Wunschlos. „Klar hätte es in der zweiten Runde einfachere Gegner gegeben. Aber wie schwer du dich gegen die vermeintlich leichteren Teams tun kannst, haben wir am Wochenende gesehen.“ Da musste der SVA trotz einer 3:0-Führung bei Landesligist Fortuna Babelsberg in das Elfmeterschießen.

Zeitgleich hatte der TuS 1896 einen 2:0-Sieg bei der SG Großziethen eingefahren. Nun geht es in Runde zwei zu Eintracht Miersdorf/Zeuthen. „Ein schönes Los“, findet Trainer Oliver Richter. Dieser verfolgte die Auslosung am Liveticker - und kam ins Schwitzen. 14 Partien waren bereits fix. Der TuS war noch nicht dabei und im Topf lag neben Zeuthen und Hansa Wittstock noch das Los vom Oberligisten Ludwigsfelder FC im Topf. „Wir wollen gern mal wieder in das Achtelfinale kommen“, hieß es in Sachsenhausen schon vor der Saison. Gegen den Brandenburgliga-Absteiger (zum Pokal-Auftakt 3:1-Sieger beim 1. FC Guben) scheint das möglich zu sein. „Wir freuen uns auf das Wiedersehen mit einem jahrelangen Wegbegleiter, auf das schöne Stadion und die enge Anlage. Der Gegner wird uns alles abfordern“, so Richter. Der Verein sei dabei, sich nach dem Abstieg wieder neu zu strukturieren und zu stabilisieren. „Wir wissen alle nicht, wo Zeuthen steht. ffensiv ist das Team mit Jan Wolter und Niklas Goslinowski brandgefährlich und nicht zu unterschätzen.“ (sz)