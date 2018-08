Havelspektakel findet mit Feuerwerk statt

Roland Becker

Hennigsdorf (MOZ) Trotz der extremen Trockenheit hat man sich am Montag im Rathaus entschieden, auf das traditionelle Feuerwerk zum Havelspektakel nicht zu verzichten. Insofern werden am Freitag ab 22 Uhr von der Havel aus Raketen in den Himmel geschossen. Vor der Entscheidung hatte es im Rathaus zahlreiche besorgte Anrufe gegeben, ob das Feuerwerk diesmal ausfalle. Für die Sicherheit sorgt die Brandwache der Feuerwehr, die mit zwei Löschfahrzeugen vor Ort sein wird. Zudem verwies Stadtsprecherin Ilona Möser darauf, dass die Pyrotechniker Schutzmaßnahmen ergreifen. In anderen Städten wurden zuletzt Feuerwerke abgesagt.