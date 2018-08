SPD kündigt Parlamentsantrag zu IGA-Seilbahn an

dpa

Berlin (dpa) Die Seilbahn in den Gärten der Welt in Berlin-Marzahn könnte mittelfristig ein normales öffentliches Verkehrsmittel und damit für Benutzer deutlich günstiger werden. Neben der Linken machen sich nun auch SPD-Politiker dafür stark. „Ich unterstütze den langfristigen Erhalt der Seilbahn unter dem Dach der BVG im VBB-Tarif“, sagte der verkehrspolitische Sprecher der SPD-Fraktion, Tino Schopf, am Mittwoch. Es sei ein „einzigartiges Verkehrsmittel“ und könne Vorbild auch für einen Seilbahn-Bau in anderen Teilen der Stadt sein, zum Beispiel auf dem künftigen Tegel-Innovationsgelände.

Schopf und sein Fraktionskollege Sven Kohlmeier kündigten einen Antrag im Abgeordnetenhaus an, damit die Verkehrsverwaltung die Einbindung der IGA-Seilbahn wie auch weitere Möglichkeiten für den Einsatz solcher Verkehrsmittel in Berlin prüft. Die SPD-Politiker gehen davon aus, dass die Koalitionspartner Linke und Grüne mitziehen. Zuletzt hatte auch der Linke-Abgeordnete Kristian Ronneburg gefordert, die Seilbahn in das Tarifsystem des Verkehrsverbundes Berlin-Brandenburg (VBB) zu integrieren.

Sie war 2017 von der Leitner AG aus Südtirol als Attraktion für die Internationale Gartenausstellung (IGA) gebaut worden. Seit dem Ende der Schau betreibt das Unternehmen die Seilbahn im Auftrag der landeseigenen Berlin Grün GmbH. Der Vertrag läuft bis 2020 und könnte verlängert werden. Im Entwurf für den neuen Nahverkehrsplan des Senats steht, die Seilbahn erfülle nicht die Anforderungen an ein Angebot des öffentlichen Personennahverkehrs. Der Stadtteil sei bereits gut durch Busse und den U-Bahnhof Kienberg erschlossen.

Ticketpreise: Einfache Fahrt 4,00 Euro, Hin- und Rückfahrt 6,50 Euro. Es gibt auch ermäßigte Einzeltickets sowie Monatskarten; letztere kosten regulär 26,00 Euro, ermäßigt 16,00 Euro.

