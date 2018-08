Entsetzen über „Obstbaummassaker“

Oliver Schwers

Kerkow (MOZ) „Was ist das denn“, rufen erstaunte Radfahrer, die zur Blumberger Mühle wollen. Auf dem Weg zum Naturerlebniszentrum rollen sie an einer Apfelallee vorbei. Überall liegen massenhaft unreife Äpfel am Boden und zermatschen. Daneben türmen sich abgeschnittene Äste zuhauf. Baumschnitt im Sommer?

„Auch wir waren entsetzt“, so Evelyn Faust von der Blumberger Mühle. „Wir haben aber damit nichts zu tun und haben noch versucht, die Äpfel zu retten.“ Generell war ein Baumschnitt entlang der Zufahrtstraße vom Erlebniszentrum angeregt worden, weil sonst die Äste in den Straßenraum hineinragen.

Von einem „Obstbaummassaker“ spricht Magnus Knigge, Öko-Gärtner aus Görlsdorf und Vorstandsmitglied im „Bündnis junge Landwirtschaft“. Alles würde voller reifer Äpfel liegen, „die nun Tag für Tag plattgefahren werden, vergammeln und niemandem mehr als Obst oder Saft schmecken“. Um diese Jahreszeit, wenn die Früchte reifen, gehöre sich einfach kein Baumschnitt. Er befürchtet Schäden an den Bäumen. Nicht umsonst gebe es Schnittzeiten im Herbst, Winter und Frühjahr.

„Das ist eine frühere Lehrmethodik“, erklärt Anett Lauzening vom Grünamt der Stadt Angermünde. Der Auftrag zum Baumschnitt vor der Ernte ist über den Tisch des Rathauses gegangen und vom Landschaftspflegeverband ausgelöst worden. „Den Schnitt während der Vegetationszeit verkraftet der Baum besser als im Winter, weil er besser heilen kann“, so Anett Lauzening. Dies könne man an der geringeren Ausbildung der sogenannten Wassertriebe im Folgejahr sehen. Dass nun gerade Äpfel dranhängen, sei ein misslicher Umstand. „Aber uns liegt der langfristige Zustand der Bäume am Herzen. Daher schneiden wir schon seit Jahren auch andere Obstgehölze an anderen Stellen in der Vegetationszeit.“ Der Verlust an Äpfeln sei in diesem Jahr aufgrund des massenhaften Angebots zu verkraften. Und geschnitten werde auch nicht jedes Jahr, sodass die Äpfel später wieder reifen können.

Es hängen auch jetzt noch viele Äpfel an den Alleebäumen. Die Stadt lässt jedermann dort ernten. Allerdings bittet das Grünamt darum, die Äste nicht abzubrechen und nicht in die Kronen zu steigen.