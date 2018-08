BBC: Neuzugang Fabio Tettenborn schwer verletzt

Jürgen Zinke

Birkenwerder. Eine Schrecksekunde gab es am Dienstagabend auf dem Sportplatz an der Summter Straße beim Training des Fußball-Landesklassen-Vertreters Birkenwerder BC 1908. Ohne Einwirkung von außen knallte es plötzlich im linken Fuß bei Fabio Tettenborn. Der 27-jährige ging schmerzverzerrt zu Boden. Nach Eintreffen des Rettungswagen wurde zunächst eine Verletzung an der Achillessehne vermutet. Dies wurde später im Krankenhaus in Berlin bestätigt. Nun soll nach genauer Untersuchung entschieden werden, ob operiert werden muss. Tettenborn gehört zu den vier Neuzugängen, die vom Staffelkontrahenten Oranienburger FC Eintracht II in der Sommerpause nach Birkenwerder gewechselt waren. (zin)