Odin Tietsche

Hohen Neuendorf (MOZ) Eine 82-jährige Autofahrerin hat am Mittwochmorgen einen achtjährigen Jungen angefahren, der mit seinem Fahrrad unterwegs war.

Der Grundschüler überquerte am Mittwochmorgen gegen 7.40 Uhr in der Waldstraße mit dem Fahrrad die Fahrbahn. Eine 82-jährige Autofahrerin verließ gerade den nahen Kreisverkehr und übersah dabei offenbar das Kind. Durch den Zusammenstoß erlitt der Junge einen Schock und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Seine Mutter war vor Ort. Der Sachschaden wird auf etwa 300 Euro geschätzt.