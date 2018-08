63-Jährige im Auto verletzt

MOZ

Fehrbellin Eine 63-Jährige hat sich bei einem Unfall an der L 16 in Fehrbellin leichte Verletzungen zugezogen. Die Frau fuhr mit einem Skoda auf Höhe der Autobahnauffahrt, als ein Mercedes-Transporter vom Gewerbegebiet kommend auf die Landesstraße abbiegen wollte. Dabei übersah der 47-Jährige offenbar den vorfahrtberechtigten Skoda und rammte diesen. Die 63-Jährige kam dabei mit dem Auto von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Sie wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und wurde geborgen. Wie die Polizei mitteilte, kommt es an der Stelle immer wieder zu Unfällen.