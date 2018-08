Vize-Bürgermeisterin verlässt Velten

Roland Becker

Velten (MOZ) Bürgermeisterin Ines Hübner (SPD) muss sich eine neue Vertretung suchen. Kerstin Husarzewsky, die zugleich Fachbereichsleiterin für Soziales und Bürgerdienste ist, hat um Auflösung ihres Arbeitsvertrags gebeten. Stadtsprecherin Ivonne Pelz konnte am Mittwoch nicht sagen, zu welchem Datum der Arbeitsvertrag gelöst werden soll. Gemeinhin bedeutet eine Auflösung, die bei einer Kündigung einzuhaltenden Fristen umgehen zu können. Auf jeden Fall hat Husarzewsky bereits einen neuen Job. Sie wird, so heißt es in einer internen Mail, die Hübner am Dienstag an die Stadtverordneten schickte, beim Landkreis eine Beratungstätigkeit im sozialen Bereich aufnehmen.

In der Kreisverwaltung hatte Husarzewsky schon gearbeitet, bevor Hübner sie im April 2010 als Fachbereichsleiterin für Soziales und Bürgerdienste nach Velten abwerben konnte. Im Dezember 2011 stimmten die Stadtverordneten Hübners Vorschlag zu, Husarzwesky mit Wirkung vom 1. Januar 2012 zur stellvertretenden Bürgermeisterin zu berufen. Sie löste Kämmerer Hartmut Winkler ab, der dieses Amt schon unter Hübners Vorgänger Heiko Manthey (CDU) innegehabt hatte. Die personelle Lücke soll jetzt so schnell wie möglich geschlossen werden.