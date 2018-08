Brian Kehnscherper

Rheinsberg (MOZ) Mehrere Abfalltonnen standen in der Nacht zu Mittwoch an der Rheinsberger Toftlundstraße in Flammen. Der Notruf ging gegen 4.30 Uhr ein. Als die Feuerwehr eintraf, brannten eine Papier- sowie vier kleine Restmülltonnen. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden. Personen und umliegende Gebäude waren nicht in Gefahr. Die Schadenshöhe ist noch unbekannt. Die Polizei geht davon aus, dass ein Brandtstifter am Werk war.