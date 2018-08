Nadja Voigt

Bad Freienwalde (MOZ) Um sich von allen Justizstandorten ein eigenes Bild zu machen, hat der brandenburgische Justizminister Stefan Ludwig (Linke) am Mittwoch auch das Amtsgericht Bad Freienwalde besucht. Und nahm dabei bauliche, aber auch personelle Baustellen in den Blick.

Die Zeiten, da das Amtsgericht Bad Freienwalde um seinen Fortbestand bangen musste, sind vorbei. Mit fünf Richterstellen sei es noch lange nicht das Kleinste, wehrte Stefan Ludwig bei seinem Besuch in der Bad Freienwalder Victor-Blüthgen-Straße am Mittwoch ab. „Wir wollen in der Fläche Flagge zeigen“, machte er sehr deutlich. Und sprach sich gegen eine Konzentration von Justizstandorten aus. Ganz im Gegenteil – die Standorte in der Fläche, also auch in kleineren Städten, sollten erhalten bleiben. „Das hat für die rechtsuchenden Bürger aber auch für die Richter, die die Örtlichkeiten kennen, nur Vorteile“, war der Minister überzeugt.

Um sich ein eigenes Bild von den Justizstandorten im Land machen zu können, hatte er am Vormittag Termine mit der Direktorin des Amtsgerichtes, Annette Schulze, aber ebenso dem Personal- und Richterrat. Auch vom baulichen Zustand des zu Beginn des 20. Jahrhunderts errichteten Gebäudes hat sich der zuständige Minister ein Bild gemacht. Derzeit werden die Toiletten im Untergeschoss saniert. Künftig sollen weitere Maßnahmen erfolgen. So zum Beispiel eine Verschattung. „Wir werden das prüfen“, versprach Stefan Ludwig. Eine weitere wichtige Investition in das Gebäude, vor allem aber für die Bürger, die es betreten wollen, wird ein barrierefreier Zugang sein.

Eine Sicherheitsschleuse, wie sie in vielen Gerichten in deutschen Großstädten, aber auch im Berliner Rand gang und gäbe ist, wird es in Bad Freienwalde nicht geben. „Dafür sehen wir derzeit keinen Bedarf“, so Ludwig. Und wertete das als eine gute Nachricht. Allerdings hat die Direktorin des Amtsgerichts beim Ministerbesuch darauf gedrungen, dass es bei den Wachtmeistern mehr Personal geben müsse. Nicht zuletzt durch die Grenznähe gebe es bei vielen Verfahren Vorführungen, der Untersuchungshäftlinge zum Beispiel. „Dafür müssen zwei Wachtmeister zur Verfügung stehen. Wir haben aber insgesamt nur drei“, erklärte Annett Schulze. „Hier geht der errechnete Bedarf für unser Haus an der Praxis vorbei“, konstatiert die Juristin. Auch gebe es lediglich eine Zelle im Haus. Im benachbarten Polizeirevier gar keine. Auch in diesem Punkt gebe es also Bedarf. Beim Thema Neueinstellungen dagegen hatte der Minister der Justiz und für Europa und Verbraucherschutz des Landes Brandenburg gute Nachrichten: 137 neu besetzte Stellen soll es bis Ende 2018 geben. Im kommenden Jahr dann noch einmal 134 zusätzliche. Und das vom Richter bis zum Wachtmeister quer durch alle einschlägigen Berufsgruppen. Dadurch sei es dann auch möglich, etwaige Personal-Engpässe zu mildern.

Das Amtsgericht bearbeitet Rechtsangelegenheiten in Zivilprozesssachen, Straf- und Bußgeldsachen, Familiensachen sowie Betreuungs- und Nachlasssachen, Grundbuchangelegenheiten und Zwangsvollstreckungen.