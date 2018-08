Lebuser Helden in spé

So geht ein Druckverband: Rettungsassistent Martin Thiel schaut, ob Drittklässlerin Lilly Mitschülerin Emma den Verband richtig anlegt (vorn, v.r.). Der Lebuser, der auch Elternsprecher an der Burgschule ist, hatte das „Heldenmacher“-Projekt initiiert. © Foto: Johann Müller

Ines Weber-Rath

Lebus (MOZ) Medizinstudenten der Berliner Charité und weitere Helfer haben die Lebuser Burgschüler zu Schuljahrsbeginn zu potenziellen Rettern in der Not gemacht. Im Rahmen des Projektes „Jeder kann ein Held sein“ wurden die Grundschüler in die Erste Hilfe eingewiesen.

Martin Thiel zeigt den Drittklässlern, die in der Runde um ihn herum sitzen, wie man einen Druckverband anlegt. Carlo spielt den Verletzten. Dann üben die Schüler in Tandems, wie man mit jeweils zwei Mullbinden im Ernstfall eine starke Blutung stoppt. „Das macht ihr super“, lobt Martin Thiel.

Der 33-jährige Lebuser hat Urlaub genommen, um beim Heldenprojekt dabei zu sein, das auf seine Initiative zurückgeht. Ausgangspunkt war ein Vorfall im vorigen Jahr: Da waren drei Fünftklässler der Burgschule hinter einem Lkw auf die B112-Ortsdurchfahrt gelaufen. Einer von ihnen wurde von einem Auto erfasst und verletzt.

Ryan, der damals neunjährige Sohn von Rettungsassistent Martin Thiel, wusste, was zu tun ist: Mit dem anderen Freund zog er den Verletzten von der Straße, wählte auf seinem Handy den Notruf und holte die in der Nähe wohnende Schulleiterin zu Hilfe. Dem Unfallopfer war zum Glück nichts Schlimmes passiert.

Eine Ersthelfer-Schulung für alle Burgschüler wäre gut, meinte Elternsprecher Martin Thiel damals, in Auswertung des Unfalls. Er wusste auch, wer das übernehmen könnte: die „Heldenmacher“ aus dem Verein Pepiniere.

Dessen Gründer ist der Frankfurter Philipp Humbsch. Der 27-jährige Medizinstudent, der derzeit sein praktisches Jahr im Klinikum Markendorf macht, begeisterte Studienfreunde für die Idee, in ihrer Freizeit Kindern die Grundlagen der Ersthilfe zu vermitteln. Nach zwei Ausbildungstagen haben die Burgschüler ab Klasse 2 am Mittwoch ihre „Helden-Prüfungen“ bestanden und das „Helden-Diplom“ erhalten.

Zwei Vormittage lang hatten sie dafür am Montag und Dienstag gelernt, wie die stabile Seitenlage geht, man Verbände anlegt, beatmet, eine Herzdruckmassage macht und einen Defibrillator einsetzt. „Die Geräte sind inzwischen vielfach öffentlich zugänglich, aber kaum jemand weiß das“, sagt Humbsch. Ein grünes Herzsymbol mit Blitz weise, etwa in den Frankfurter Lennépassagen, auf einen „Defi“ hin.

„Die Arbeit mit den Kids ist echt bereichernd“, sagt Oliver Zühlke. Der 24-jährige Berliner Medizinstudent ist einer der zehn „Heldenmacher“, die in den Burgschulklassen im Einsatz sind. Gerade übt er mit den Fünftklässlern das Anlegen eines Kopfverbandes. Susan Minkus, die Klassenleiterin der 3a, findet es „toll, dass den Kindern so die Angst vorm Helfen genommen wird“. Begonnen haben die Unterweisungen am Montag übrigens in allen Klassen mit der Lektion „wie verhalte ich mich bei einem Unglücksfall, um mich selbst zu schützen?“.

Wie der so genannte tote Winkel für Lkw-Fahrer aussieht, erfuhren die Burgschüler am Mittwoch auf dem Schulhof. Dorthin waren Helfer des Technischen Hilfswerks mit einem Lkw gekommen, um den Toter-Winkel-Effekt zu demonstrieren. Hinter einem Laster werden die Burgschüler nun hoffentlich nie mehr auf die Straße laufen.

Lebuser Feuerwehrleute halfen im Stationsbetrieb beim Abnehmen der Heldenprüfung. Der Feuerwehr und anderen Blaulicht-Organisationen soll das Helden-Projekt zu mehr Nachwuchs verhelfen, nennt Philipp Humbsch ein Anliegen der Arbeit seines Vereins.