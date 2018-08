Immer wieder Ärger um die Gelben Säcke

Olaf Gardt

Beeskow (MOZ) Am Dienstag war wieder so ein Tag. Die Beeskower hatten am frühen Morgen die Gelben Säcke vor den Grundstücken abgelegt. Als sie am Abend von der Arbeit kamen, lagen sie in den meisten Straßen immer noch da. Die angekündigte Abholtour hatte wieder nicht funktioniert.

Beschwerden landen dann schnell bei de Kreisverwaltung. „Wir sind aber nicht zuständig“, stellt Michael Buhrke klar. Der Beigeordnete ist unter anderem verantwortlich für das Kommunale Wirtschaftsunternehmen Entsorgung KWU. Das Unternehmen sammelt Restmüll und Papier ein, entsorgt in einigen Orten auch die Biotonne und betreibt Abfallannahmestellen. Nur mit dem Gelben Sack hat es eben nichts zu tun, weil die Sammlung, Abfuhr und Verwertung von Kunststoffverpackungen über das Duale System Deutschland abgewickelt wird. „Das wollte der Gesetzgeber so. Das sollte Sache des Handels sein und nicht den Verbraucher belasten“, erklärt Buhrke. Der Kreis habe über das KWU lediglich den Service geboten, die Abholtermine im Entsorgungskalender zu veröffentlichen. Man wolle bürgerfreundlich sein.

Mit der Abfuhr der Gelben Säcke ist im Landkreis Oder-Spree derzeit die Berliner Alba-Gruppe beauftragt. Dorthin kann man sich auch wenden, wenn etwas mit der Abholung nicht klappt. Oder man meldet sich beim Dualen System oder eben dem Kreis. „Wir nehmen die Beschwerden ja auch an und geben sie gesammelt weiter. Ich weiß, dass dies auch viele Bürgermeister tun. Wir wollen ja nicht, dass Dreck auf der Straße herumliegt“, sagt Buhrke. Er ist aber dagegen, dass über Bauhöfe oder ähnliches in den Orten eine Sammlung der Säcke erfolge. Dann sei Alba fein raus, ohne die Arbeit geleistet zu haben.

Wobei Alba selbst auf Beschwerden durchaus reagiert. Zumindest gibt es Erklärungen für die Abholpannen. Oft ist es die Witterung, Stürme im Herbst, Glatteis im Winter. Technische Gründe werden genannt, der Ausfall eines Fahrzeugs beispielsweise. Offenbar fehlt aber beim Personal manchmal auch Ortskenntnis, wenn kleine Stichstraßen nicht angefahren oder einzeln liegende Grundstücke vergessen werden. Manchmal passiert auch ganz schnell etwas. Vor dem Altstadtfest in Beeskow schickte Alba noch am Freitagnachmittag ein Sammelfahrzeug in das Stadtzentrum, um die Säcke abzuholen.

Wer im kommenden Jahr die Gelben Säcke entsorgt, ist noch offen. Der Auftrag für Alba endet zum Jahresende. Das Duale System hat bestätigt, dass aktuell „über eine Ausschreibung ein neues Unternehmen für den Vertragszeitraum 2019 bis 2021 ermittelt“ wird. Das Ergebnis ist noch offen.