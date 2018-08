Kaum Pause für Feuerwehren

Christian Schönberg

Ostprignitz-Ruppin (MOZ) Es scheint fast so, dass es das ganze Jahr über brenzlig war – im Wortsinne: Denn „brenzlig“ kommt ja von brennen. Und das tat es zum Leidwesen vieler Feuerwehrleute mehr als genug.

2018 könnte eines der einsatzreichsten Jahre für die Ostprignitz-Ruppiner Brandbekämpfer werden. Bis einschließlich 12. August sind die ehrenamtlichen Aktiven schon 78-mal ausgerückt, weil Feld oder Wald in Flammen stand. „Die betroffene Gesamtfläche lag bei 60,9 Hektar“, sagte jüngst Landrat Ralf Reinhardt (SPD), dessen Kreisbehörde für Katastrophenschutz und Brandabwehr zuständig ist.

Beeindruckend ist ihm zufolge der Vergleich zum vergangenen Jahr. Im sehr nassen Sommer 2017 gab es bis 12. August lediglich 20 Einsätze – fast viermal weniger. Die betroffenen Fläche war noch deutlich geringer: Sie lag nur bei knapp vier Hektar. Was die ehrenamtlichen Einsatzkräfte geleistet haben, sei dem Landrat zufolge nicht hoch genug zu loben. „Das Schlimmste konnte immer abgewendet werden. Menschenleben waren nicht in Gefahr“, sagte Reinhardt, der den Brandbekämpfern ausdrücklich für ihren unermüdlichen Einsatz dankte.

Dennoch gab es oft hohe Schäden. So sind drei Strohmieten komplett abgebrannt. Auch zwei Stallanlagen wurden ein Raub der Flammen. Dabei verbrannten auch ein Maschinenpark, zwei Traktoren und sieben Strohpressen. Im vergangenen Jahr kam es lediglich zu einem Brand in einem Bergeraum und zu Verlusten von drei Strohballen in einer Lagerhalle.

Während sich die Brände einzelner Bäume oder Stubben – die Zahl stieg von vier in 2017 auf nun neun – kaum häuften, waren es vor allem die schwierigen und körperlich anspruchsvollen Einsätze auf den Äckern, die die Einsatzkräfte in diesem Jahr herausforderten. 17-mal musste zu Feldbränden ausgerückt werden. Die betroffene Fläche lag bei knapp 54 Hektar. Dabei verbrannten Feldfrüchte auf einer Fläche von insgesamt 46 Hektar. Das sah 2017 deutlich anders aus: Dreimal haben Äcker auf nur insgesamt dreieinhalb Hektar gebrannt; auf dem Feld stehendes Getreide wurde nie durch Feuer vernichtet.

Auch Waldbodenbrände hielten sich im vorigen Jahr noch im Hintergrund, als lediglich einmal deswegen die Sirene heulte. In diesem Jahr mussten die Feuerwehren bis Mitte August zu mittlerweile schon zehn Feuern ausrücken, die in einem Wald entdeckt worden sind. Gerade hier waren die Einsatzkräfte enorm erfolgreich beim Eindämmen der Brandherde, da insgesamt nur vier Hektar Waldboden verbrannt sind – pro Einsatz nicht mal ein halber Hektar.

Im Zeitraum zwischen 1. Mai und 12. August fielen an der meteorologischen Messstation in Neuruppin aufsummiert knapp 150 Liter Niederschlag auf den Quadratmeter. 2017 waren es im gleichen Zeitraum knapp 400 Liter – das war seit Beginn der Neuruppiner Wetteraufzeichnungen 1961 Rekord für die Zeit von 1. Mai bis 12. August. Am trockensten war es in den Vergleichszeiträumen der Jahre 1976 und 1982, als aufsummiert nur 93 beziehungsweise 94 Liter fielen. Tatsächlich waren seit 1961 die niederschlagreichsten Mai-bis-Mitte-August-Zeitspannen durchweg in den vergangenen Jahren zu finden: so 2011 mit 369 und 2007 mit 369 Litern. Der Durchschnittswert seit 1961 liegt bei knapp 200 Litern.