Der Lichterzug wird der erste Höhepunkt

Janet Neiser

Eisenhüttenstadt (MOZ) Auch in diesem Jahr dürfen sich die Besucher des Stadtfestes in Eisenhüttenstadt gleich am ersten Abend auf einen Höhepunkt freuen, den Lichterzug der Feuerwehren. Mit dabei sind an diesem Freitagabend zirka 20 Vereine und 15 Feuerwehrzüge aus der Region, teilt die Veranstaltungsagentur Compact-Team mit. Begleitet werde das Ganze von Musik, Schneemann Snowy und einem Überraschungsgast. Auch für den Umzug gilt das Leitmotiv des Plakats „Vereine miteinander für Hütte“.

Die Streckenführung hat sich nicht verändert. Start ist auf dem Zentralen Platz vor dem Rathaus. Dann geht beziehungsweise fährt der ganze Tross aus Kindern, Jugendlichen und Feuerwehrfahrzeugen die komplette Lindenallee entlang. Der Lichterzug endet mit dem großen Finale und der offiziellen Eröffnung des Eisenhüttenstädter Stadtfestes auf der Hauptbühne in der Beeskower Straße.

Damit es auch wirklich ein Lichterzugs wird, können Kinder vorab Lampions basteln. Auf dem Zentralen Platz gibt es dazu ab etwa 18 Uhr die Möglichkeit. Bastelmaterial sowie Helfer sind natürlich vor Ort. Auch dort wird sich der beliebte Schneemann sicherlich mal sehen lassen. Die Bastelaktion lohnt sich aber aus noch einem Grund. Im Hütte-Treff werden während des dreitägigen Stadtfestes die schönsten Lampions gekürt.

Zudem können sich Jungen und Mädchen im Vorfeld des Lichterzugs, der einst durch das Compact-Team eingeführt wurde, auf dem Zentralen Platz auch ihre Gesichter schminken lassen. Alle weiteren Interessierten sollten sich bis spätestens 20 Uhr auf dem Zentralen Platz einfinden, wo dann etwa eine halbe Stunde später der Lichterzug startet. Natürlich kann man sich dem Umzug auch einfach in der Lindenallee anschließen. Die beste Sicht auf das Geschehen haben Besucher laut Snowy vor dem Friedrich-Wolf-Theater.

Zu sehen sein werden bei dem Lichterzug unter anderem der Kreisfeuerwehr-Verband, die AG Feuerwehrstadt, die GEM GmbH als Sponsor der Lampions, die Feuerwehr Eisenhüttenstadt, der Traditionsspielmannszug EKO, das Tanzensemble kuz, die Theatergruppe „The Ei“, der Trägerverein des Club Marchwitza Interkultur Vielfarben, der MSV Diehloer Berge sowie die Tanzgruppe Fire & Flame und Kontrast.