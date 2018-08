Sauerstoff für Fische im Kliestower See

MOZ

Kliestow (MOZ) Seit dem Wochenende sprudelt eine Fontäne am Großen Kliestower See. Sie soll Fischen das Leben retten. Denn der sehr heiße Sommer und die geringen Mengen an Niederschlägen haben dafür gesorgt, dass sich das Wasser aufgeheizt hat und sein Sauerstoffgehalt dramatisch gesunken ist. Wozu das führen kann, haben die großen Fischsterben in den Jahren 2013 und 2016 gezeigt. Um eine Wiederholung zu verhindern, wird der Kliestower See seit diesem Jahr durch ein Gewässermonitoring begleitet, das seine Entwicklung und Qualität überwacht.

Nachdem sich abzeichnete, dass der See in den kommenden Tagen „umkippen“ könnte, wurden am Wochenende im Auftrag des städtischen Tiefbauamtes Gegenmaßnahmen ergriffen, teilt die Pressestelle des Rathauses mit. Mithilfe einer Notbelüftung wird zusätzlicher Sauerstoff in den See geleitet. Dazu wird Wasser im Uferbereich abgepumpt und in hohem Bogen zurückgespritzt. Diese Belüftung soll noch einige tage fortgesetzt werden. Die letzte Kontrolle des Gesundheitsamtes vom 3. August habe keine Erhöhung der bakteriologischen Prüfwerte des Seewassers ergeben, heißt es. Ein Badeverbot musste nicht ausgesprochen werden. Die nächste Badewasserqualitätskontrolle wird am 31..August erfolgen.