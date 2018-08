Dürre-Nothilfe für Bauern

Hajo Zenker

Berlin (MOZ) Die unter der monatelangen Trockenheit leidenden Bauern in Deutschland können mit Hilfen von 340 Millionen Euro rechnen. Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) erklärte am Mittwoch die monatelange Hitze zu einem „Witterungsereignis nationalen Ausmaßes“. So kann Geld des Bundes fließen.

Ernteeinbußen gibt es laut Klöckner in 14 von 16 Bundesländern, allerdings in der Schwere „regional sehr, sehr unterschiedlich“. Am stärksten betroffen bei der Getreideernte seien Schleswig-Holstein (minus 31 Prozent im Vergleich zum Schnitt der drei Vorjahre), Brandenburg (-27), Sachsen-Anhalt (-26) und Mecklenburg-Vorpommern (-25). Keine Hilfen dagegen benötigen Rheinland-Pfalz und das Saarland. Bundesweit gesehen betrugen die Einbußen bei den Hektarerträgen 16 Prozent. Laut der Ministerin war die Ernte damit so klein wie zuletzt 1994.

Klöckner sprach von einer Schadenssumme für die Landwirte in Höhe von 680 Millionen Euro. Davon wollten Bund und Länder die Hälfte übernehmen, eine „Vollkaskoabsicherung“ werde es nicht geben. Gelder fließen lediglich an Agrarunternehmen, die mindestens 30 Prozent der durchschnittlichen Jahreserzeugung verloren haben und in ihrer Existenz gefährdet sind. Insgesamt sollen das rund 10 000 Betriebe sein – etwa jeder 25. Hof. Bei der letzten langen Dürreperiode 2003 waren es 4400 gewesen.

Bauernpräsident Joachim Rukwied sprach am Mittwoch von einer „miserablen Getreideernte“. Bundesweit ergebe sich bei Getreide eine Menge von 35,6 Millionen Tonnen und damit ein Minus von 22 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Hinzu kämen Einbußen bei Kartoffeln, Zuckerrüben und vor allem beim Anbau von Tierfutter. In einigen Regionen lägen Ernteverluste zwischen 50 und 70 Prozent bis hin zu Totalausfällen. Rukwied hatte ursprünglich Hilfen von einer Milliarde Euro gefordert, sprach nach der Entscheidung von Klöckner dann aber von einem „guten Signal für alle betroffenen Landwirte“.

Auch Brandenburgs Agrarminister Jörg Vogelsänger (SPD) hat Nothilfen begrüßt. Die Zahl der betroffenen Landwirte im Land sei so hoch, dass „wirksame Hilfen zur Selbsthilfe für unsere Bauern nicht mehr allein aus den Landeshaushalten gestemmt werden können“, sagte er am Mittwoch. Bundesministerin Klöckner forderte die Länder auf, zuerst Geld an die tierhaltenden Betriebe auszuzahlen. Da gebe es „enormen Druck“. Laut Bauernverband hat die Futternot bereits dazu geführt, dass Milchviehhalter ihre Kühe früher zur Schlachtbank führen. Das ließ einerseits die Preise für Schlachtkühe sinken, zudem ging die Milchanlieferung zurück – in Ostdeutschland sogar um zehn Prozent.

Zuletzt hatte sich der Bund 2003 wegen einer Dürre an Finanzhilfen beteiligt. Damals flossen insgesamt 80 Millionen Euro.