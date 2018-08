Stern Meißen beim MOZ-Talk

Heinz Kannenberg

(MOZ) Frankfurt. Im kommenden Jahr wird die 1964 von Bandchef Martin Schreier in Meißen gegründete deutsche Artrock-Legende Stern-Combo Meißen ihr 55-jähriges Bühnenjubiläum begehen. Am 6. Oktober erinnern die sächsischen Rockmusiker mit einem Konzert in der Frauenkirche in Meißen an ein denkwürdiges Kapitel der DDR-Rockgeschichte. 40 Jahre nach der Veröffentlichung des Konzeptalbums „Weißes Gold“ spielen sie das rocksinfonische Konzert erneut. Die großartig erzählte Geschichte um die Erfindung des Porzellans durch Johann Friedrich Böttger und Ehrenfried Walt von Tschirnhaus im Jahr 1708 hat bis heute nichts von ihrer ursprünglichen Faszination verloren und zieht das Publikum noch immer in ihren Bann. 2018 – also genau 40 Jahre später – wird „Weißes Gold“ wieder live aufgeführt. Porzellan wird auch als „Weißes Gold“ bezeichnet.

Zuvor aber wird die Stern-Combo Meißen, von Anhängern auch „Pink Floyd des Ostens“ genannt, beim 23. MOZ-Talk mit Musik dabei sein. Die Band wird in voller Besetzung am 19. September auf der großen Bühne im Kleist Forum spielen. Selbstverständlich werden auch die größten Hits nicht fehlen, wie „Der Kampf um den Südpol“, „Die Sage“ oder „Also was soll aus mir werden“. Neben Manuel Schmid prägen Axel Schmid am Bass, Frank Schirmer am Schlagzeug, Sebastian Düwelt an den Keyboards sowie Martin Schreier als Co-Sänger und an diversen Percussion-Instrumenten den unverwechselbaren Sound der Stern-Combo Meißen.

Die Hamburger Entertainerin Lilo Wanders und die Journalistin Claudia Seiring plaudern mit weiteren interessanten Gästen. Als letzter Ministerpräsident der DDR machte Lothar de Maiziere Angela Merkel zur stellvertretenden Regierungssprecherin, bereitete den Weg für ihren späteren Aufstieg bis zur Bundeskanzlerin. Was er ihr heute raten würde, wird er beim MOZ-Talk erzählen. Lothar de Maiziere verwies kürzlich in einem Interview auf die Amtszeitbegrenzung, die beispielsweise in den USA gelte.

Der ehemals Regierende Bürgermeister der Hansestadt Hamburg Ole von Beust pendelt seit seinem Ausscheiden aus dem Amt vor allem zwischen Hamburg, Berlin und Brüssel. Einen ganz bestimmten Grund hat an diesem Abend sein Abstecher nach Frankfurt an der Oder. Welchen – das werden Lilo Wanders und Claudia Seiring mit ihm im Kleist Forum besprechen.

Wer noch zum MOZ-Talk kommen wird, kündigen wir in den nächsten Tagen an. Wie immer dabei ist die MOZ-Showband mit Sören Gundermann, Thomas Strauch und Jacek Faldyna. Sie werden auch nach der Show in der Darstellbar spielen.

Tickets für den MOZ-Talk mit Musik gibt es in der MOZ-Geschäftsstelle in der Paul-Feldner-Straße 13, im Kleist Forum und unter moz.de/ticket sowie ticket@muv-ffo.deDer Abend wird moderiert von Lilo Wanders und Claudia Seiring