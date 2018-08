Illegaler Müll tötet Damhirsche

Siegmar Trenkler

Linum (MOZ) Immer wieder wird illegal Müll in der Region abgeladen. Zuletzt hat das Leben gekostet: Im Linum verendete am Wochenende ein Damhirsch, nachdem er sich in Bindegarn verfangen hatte, ein zweiter musste erschossen werden.

In ganz Ostprignitz-Ruppin ist die illegale Entsorgung von Müll ansteigend, wie die Kreisverwaltung zuletzt 2017 mitgeteilt hatte. Oft handelt es sich dabei um Bauschuttreste, Asbestplatten, Reifen, Farbfässer oder Kanister. Die Fälle konzentrieren sich aber nicht auf wenige Orte, sondern sind über den gesamten Landkreis verteilt. Die Verursacher zu finden, ist immer wieder eine große Herausforderung. Nachdem etwa vor knapp einem Jahr Ölfässer bei Segeletz abseits der Straße abgeladen worden waren, musste das Verfahren eingestellt werden. Das Bau- und Umweltamt hatte zwar um Hinweise aus der Bevölkerung gebeten, doch war das erfolglos.

Dass beim jüngsten Fall in einem Waldstück zwischen Linum und Hakenberg gleich zwei Wildtiere für den illegalen Müll mit dem Leben bezahlen mussten, liegt auch an der Sorte des Unrats. Das in der Landwirtschaft üblicherweise zum Binden von Strohballen eingesetzte Garn war dort illegal entsorgt worden. Darin hatten sich die beiden Damhirsche verfangen. Ein zwischen fünf und sechs Jahre altes Tier war bereits verendet, als der Linumer Jagdpächter es fand. Ein weiterer, etwa drei Jahre alter Damhirsch wurde durch einen Fangschuss von seinem Leid erlöst.

An dieser Stelle werde schon seit Längerem immer wieder illegal Müll entsorgt, wie der Linumer Jagdpächter Dr. Thomas Berg erklärt. Im Fehrbelliner Ordnungsamt wurden derartige Fälle auch schon mehrfach angezeigt, wie der stellvertretende Bürgermeister Carsten Kreikenboom bestätigt. Ob beim jüngsten Vorfall allerdings der Verursacher gefunden werden kann, ist unklar. Dafür sei die Untere Jagdbehörde des Landkreises informiert worden. Dort müsse geprüft werden, wie nun weiter verfahren wird. Die Entsorgung des Mülls bleibt am Ende an der Gemeinde hängen.