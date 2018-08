Anwohner malen in Investorenplan

Manja Wilde

Fürstenwalde (MOZ) Der Altstädter Platz ist eines der größten Reizthemen in politischen Gremien geworden. Fünf Mehrfamilienhäuser will ein Investor dort errichten. Im April beschlossen die Stadtverordneten, den Bebauungsplan öffentlich auszulegen. Jetzt könnte das ganze Verfahren noch einmal neu aufgerollt werden.

Der Tagesordnungspunkt „Altstädter Platz“ war im Stadtentwicklungsausschuss am Dienstagabend noch gar nicht dran, da sorgte er schon für Diskussionen. „Ich habe keine Unterlagen bekommen“, monierte Stephan Wende (Linke), daher solle man das Thema streichen.

Am Montag seien die Informationen ins Internet gestellt worden, entgegnete Christfried Tschepe, Fachbereichsleiter für Stadtentwicklung im Rathaus. Sonst habe seine Fraktion das zu späte Bereitstellen auch oft kritisiert, räumte Thomas Fischer (BFZ) ein, aber da es dann immer eine breite Front gegen das BFZ gegeben habe, „bin ich nun auf Tschepes Seite“, erklärte er. Die Mehrheit war dafür, über die Vorlage zum Altstädter Platz zu sprechen.

Die bietet nun neben dem B-Plan-Entwurf für fünf Mehrfamilienhäuser mit maximal 36 Wohnungen zwei Alternativen. Erstens: Den Investor aufzufordern, auf der Grundlage eines „Vorschlags Einwohner“ seine Pläne zu überarbeiten und eine erneute öffentliche Beteiligung durchzuführen – was laut Tschepe sechs Monate dauern würde. Zweitens: den B-Plan-Aufstellunsbeschluss „Wohnen am Altstädter Platz“ aufzuheben.

Er habe das noch nicht erlebt, dass nach dem Auslage-Beschluss für einen B-Plan noch mal an dessen Grundsätze „ran gegangen“ werde, merkte Wende an. „Eine demokratische Mehrheit hat den Beschluss getroffen“, erinnerte er. Anwohner des Platzes, die die Höhe der geplanten Neubauten kritisieren, hätten in der seit Jahren laufenden Debatte in fast jeder Sitzung gesprochen. „Das sie jetzt einen Einwohnervorschlag aus der Tasche ziehen, geht nicht.“

Die Debatte läuft seit rund 2,5 Jahren. Der Investor BST Spree & See GmbH passte sein Vorhaben auf Wunsch von Stadt und Anwohnern mehrmals an. Aus acht Häusern wurden fünf.

Der „Vorschlag Einwohner“ basiert auf dem BST-Entwurf, in den Änderungen gezeichnet wurden. Im Wesentlichen sollen die Häuser flacher und breiter werden. Am Spreeufer sind zwei Zweigeschosser vorgesehen, dahinter Dreigeschosser.

„Hinter unserem Plan steht ein Designkonzept, wir haben nicht einfach ein paar Häuser gemalt“, sagte Franz Freiherr von Brackel, einer der drei BST-Gesellschafter, am Mittwoch. Da der Einwohner-Entwurf kein ausgearbeitetes Konzept ist, sei es schwer, ihn zu beurteilen. „Negativ ist, dass mehr Fläche versiegelt wird“, sagt von Brackel.

Zudem seien es gerade die Staffelgeschosse, die die Gebäude gefälliger machen und nun weitestgehend fehlen. „Ich hoffe sehr, dass die Stadtverordneten bei unserem Entwurf bleiben“, betonte er. „Für den Auslagebeschluss hatten wir eine Mehrheit, darum würde ich es sehr bedauerlich finden, wenn es jetzt, ohne dass es neue Erkenntnisse gibt, keine Mehrheit geben würde.“

„Wir reden darüber, weil sich die Informationslage geändert hat“, erklärte Bürgermeister Rudolph. Tschepe hatte zuvor angeführt, dass der Landkreis in seiner Stellungnahme bemängelt habe, dass der B-Plan nicht aus dem geltenden Flächennutzungsplan zu entwickeln sei. „Der Landkreis irrt“, setzte der Fachbereichsleiter das Ergebnis seiner Recherchen dagegen.

In zwei Wochen soll die Diskussion fortgesetzt werden, am 13. Oktober die Stadtverordnetenversammlung beschließen.