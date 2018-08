Gekommen, um zu arbeiten

Mathias Hausding

Friedersdorf (MOZ) Der sich immer mehr verstärkende Fachkräftemangel gilt als eine der größten Gefahren für eine gute Entwicklung des Landes. Der CDU-Bundestagsabgeordnete Hans-Georg von der Marwitz wünscht sich deshalb deutlich mehr Engagement bei der Integration von Zuwanderern in den Arbeitsmarkt.

Es ist vor allem das Agieren seiner Fraktionskollegen von der CSU, das ihn ratlos macht. Offenbar aus Sorge vor möglichen Verlusten bei der bayerischen Landtagswahl am 14. Oktober wurden im Süden jüngst auch Flüchtlinge nach Afghanistan abgeschoben, die hier einen Job haben, also gebraucht werden. Der 57-Jährige versteht das nicht. Als Arbeitgeber von zwei Afghanen sagt er: „Wenn die jetzt jemand abschieben wollte, würde ich auf die Barrikaden gehen.“

Hans-Georg von der Marwitz sitzt für die CDU seit 2009 im Bundestag. Außerdem betreibt er Landwirtschaft sowie über einen Verein das Restaurant im Kunstspeicher Friedersdorf bei Seelow. In beiden Betrieben herrscht Personalmangel. „Wir überlegen im Restaurant, ob wir einen zweiten Ruhetag in der Woche einlegen müssen. Obwohl wir ausgebucht sind.“ Für seinen Agrarbetrieb bemüht er sich seit Monaten um die Arbeitserlaubnis für einen Mann aus Mazedonien, weil anderweitig niemand zu finden sei.

Wenn Marwitz und seine zwei afghanischen Mitarbeiter bei Johannisbeerschorle an einem der schweren Holztische im Restaurant von ihren Erfahrungen berichten, wird klar: Es hängt zu einem guten Teil vom Zufall ab, ob in Brandenburg Firmen und Flüchtlinge zueinander finden. Unverzichtbar seien zudem Ehrenamtler etwa von Willkommensinitiativen, die quasi als Lotsen fungieren. „Diese Leute sind oft die Rettung“, lobt Marwitz.

Die offiziellen Wege hin zu einer Beschäftigung von Flüchtlingen indes seien für ihn kaum durchschaubar. Es würden Informationen dazu fehlen, wie gerade kleine Arbeitgeber es anstellen sollen, wenn sie offene Stellen an Flüchtlinge vergeben möchten. Von Stillstand und Untätigkeit der Behörden spricht Marwitz ausdrücklich nicht. „Es passiert ja etwas. Aber es geht so langsam, dass man als jemand, der Leute sucht, die Lust verlieren kann.“

Nawid, 23 und aus Kundus, hat sich vor rund acht Monaten selbstständig im Restaurant vorgestellt und arbeitet seitdem in Friedersdorf 30 Stunden pro Woche als Küchenhilfe. Er hat für zunächst drei Jahre einen Flüchtlingsstatus, lebt in Seelow in einer eigenen Wohnung, fährt mit dem Fahrrad zur Arbeit. Nawid sucht gerade nach einem weiteren Deutschkurs und nach einer Ausbildung. „Ich recherchiere viel im Internet. Eine Automechaniker-Lehre kann ich mir gut vorstellen.“

Traurig mache ihn, dass im Ort sehr viele Leute signalisieren würden, keinen Kontakt zu ihm oder anderen Flüchtlingen haben zu wollen. Dem Klischee, dass Zuwanderer nur das Geld vom Staat kassieren und am liebsten auf der faulen Haut liegen, widerspricht Nawid vehement. „Von den jungen Leuten wollen 90 Prozent unbedingt arbeiten“, sagt er. Schwieriger sei das für Ältere. Ihnen falle die Umstellung besonders schwer. Unter den Jungen aber herrsche die Überzeugung, „dass Arbeit die Bleibechancen erhöht“.

Was geradewegs zur aktuellen politischen Debatte in Deutschland führt. „Wir brauchen noch in diesem Jahr ein Arbeitskräftezuwanderungsgesetz“, sagt Hans-Georg von der Marwitz. „Eine unbürokratische Entlastung für den angespannten Arbeitsmarkt.“ In erster Linie müsse es darum gehen, Fachkräfte, Wissenschaftler und Ingenieure ins Land zu holen. Die vor wenigen Tagen von Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) vorgestellten Eckpunkte für ein solches Gesetz seien „ein erster Schritt in die richtige Richtung“.

Allerdings sei nicht nachvollziehbar, warum der sogenannte Spurwechsel im Entwurf nicht berücksichtigt wurde, kritisiert der CDU-Bundestagsabgeordnete. Auch wenn er sich damit gegen Parteikollegin und Kanzlerin Angela Merkel stellt, sagt er: „Ein Einwanderungsgesetz muss auch Flüchtlingen offen stehen, wenn sie die Kriterien der Einwanderungsvorgaben erfüllen.“

Der „Spurwechsel“, also eine Bleibeperspektive für abgelehnte Asylbewerber, die gut integriert sind und einen Job haben, sei richtig und sollte als Chance verstanden werden, findet Marwitz. „Ich begrüße und fordere einen Abschiebestopp für Flüchtlinge, die sich in einer Ausbildung befinden oder einer Beschäftigung nachgehen, die ihren Lebensunterhalt garantiert.“

Das wird Fahad gerne hören. Der 19-Jährige, ebenfalls aus Kundus, macht im Friedersdorfer Kunstspeicher eine Lehre zum Restaurantfachmann. „Sein erstes Zeugnis ist gut. Wir sind alle stolz“, sagt Hans-Georg von der Marwitz. Fragt man Fahad nach der größten Herausforderung beim Fußfassen in Deutschland, verweist er auf die Sprache. Das sieht auch Marwitz so. Hinzu kämen kulturelle Unterschiede zwischen Ostbrandenburg und Nordafghanistan. Systematisches Lernen etwa sei für viele Flüchtlinge neu.

Die Schlussfolgerung müsse in den Augen des CDU-Politikers sein, noch mehr in Sprachvermittlung und in Ausbildung zu investieren: „Hilfskräfte brauchen wir kaum, gut ausgebildete junge Leute dafür um so mehr.“