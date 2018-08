Mit Alt-Herren-Club fing alles an

Siegerehrung in Rüdersdorf: Der Fürstenwalder Vierer mit Steuermann hier auf einem Foto vor 1960. Einer der Herren floh noch vor dem Mauerbau in den Westen und brachte dieses Bild erst nach der Wende wieder mit. © Foto: privat

Henriette Brendler

Fürstenwalde Sein 125-jähriges Jubiläum feiert der „Ruderclub Fürstenwalde 1893“ am Sonnabend. Der Verein blickt auf eine lange Geschichte zurück. Zu DDR-Zeiten waren die Fürstenwalder Ruderer national und international kaum zu schlagen.

An keinem anderen Ort lässt sich die Geschichte des RC Fürstenwalde anschaulicher nachvollziehen, als im Bootshaus des Vereins. Auf riesigen Stellagen liegen die bunten, schnittigen Hightech-Boote der aktiven Wettkampfruderer neben breiten, 65 Jahre alten Holzbooten. Peter Frank weiß zu den meisten eine Geschichte zu erzählen, denn der Vereinsvorsitzende hat vor fünf Jahren federführend an der Vereinschronik mitgearbeitet. „Unser Stützpunkt befindet sich seit Anfang der 1950er-Jahre hier an der Spree. Ganz oben im Bootshaus lagern die alten Boote aus dieser Zeit. Sie sind so schwer, dass wir sie gar nicht mehr herunterhieven können“, erzählt er bei einem kleinen Rundgang.

Angefangen hat alles im August 1893: Überliefert ist, dass sich damals „acht Herren reiferen Alters“ zur Gründung des Fürstenwalder Ruderclubs trafen. Voraussetzung für Mitglieder war, dass sie ihr Geld nicht mit körperlicher Arbeit verdienten. Da Arbeiter unerwünscht waren, gründeten diese später ihren eigenen Verein. Erfolgreich waren die Sportler schon damals – zum Beispiel bei Regatten auf der Oder.

Nach dem Zweiten Weltkrieg, als das Vereinswesen am Boden lag, erfolgte die Neugründung einer „Wassersportsektion bei der BSG Chemie“ mit Bootshaus in Bad Saarow. Hier sollten Ruderer, Paddler und Segler vereint werden. Die Fürstenwalder waren offenbar eher dem Rudersport zugeneigt, davon zeugt zumindest eine überlieferte Geschichte aus der Zeit, nachdem die Ruderer und Paddler bereits in das noch heute genutzte Gebäude in die Spreestadt umgezogen waren. „Sie bekamen Geld für Paddelboote und haben einfach das Ruderboot ‚Fürstenwalde‘ gekauft“, berichtet der Vorsitzende.

Auch wenn die Bedingungen aus heutiger Sicht nicht einfach waren – Plumpsklos und Duschen befanden sich bis zur Wende außerhalb des Gebäudes, Öfen mussten extra beheizt werden – brachte der Verein schnell gute Sportler hervor. Ein Meilenstein war die Eröffnung des Indoor-Ruderbeckens vor 50 Jahren. „Seitdem können wir hier in Fürstenwalde auch im Winter im Wasser trainieren“, sagt Peter Frank.

Große Titel ließen danach nicht lange auf sich warten: Der spätere Trainer Wolfgang Petenati gewann 1963 den Jugendmeistertitel im Einer, Dagmar Holst (verheiratete Seibt) wurde 1966 sogar Europameisterin im Doppelvierer. Wie die Vereinschronik berichtet, entwickelte sich die „BSG Pneumant Sektion Rudern“ zu einem der führenden Vereine in der DDR. Zeitweise trainierten 60 bis 70 Wettkampfruderer im Verein. Weitere internationale Titel kamen in den 1980ern hinzu: Christiane Roloff und Birgit Krüger gewannen den Junioren-Weltmeistertitel.

Nach der Wende 1989 sei dann eine ganze Generation weggefallen. Bis heute gibt es Peter Frank zufolge kaum Jugendliche, die intensiv trainieren wollen. Das Wanderrudern habe für die meisten Vorrang. Der Verein sei deshalb dringend auf der Suche nach den Elf- bis Zwölfjährigen. „Stolz sind wir aber auf unsere 15-jährigen Nachwuchstalente, Benedikt Gahlbeck und Liam Zimmermann. Die beiden sind richtig gut“, bekräftigt der Fürstenwalder. Auch die Damen-Mannschaft lande im semiprofessionellen Bereich der internationalen Masters-Wettkämpfe regelmäßig auf dem Treppchen.

Für die Zukunft wünscht sich Peter Frank vor allem Unterstützung von der Stadt bei notwendigen Modernisierungsmaßnahmen. Am Sonnabend, 14 Uhr, wird aber erst mal das 125-jährige Jubiläum mit einem kleinen Sektempfang und einer Bootstaufe gefeiert. Auch ein Delegierter des Deutschen Ruderverbandes und die Herren des erfolgreichen Junioren-Vierers von 1972 werden am Bootshaus an der Spree erwartet.