Mehr als 4000 Tore nach 20 Einzelturnieren

Edgar Nemschok

Petershagen-Eggersdorf (MOZ) Der SV Blau-Weiß Petershagen-Eggersdorf war Gastgeber für die 20. Auflage des Fritze-Cups. Das Turnier für Fußball-Nachwuchsmannschaften ist längst zu einem der größten in Brandenburg gewachsen. Die Sieger waren die Füchse Berlin bei den E-Junioren und der BFC Dynamo bei den F-Junioren.

Über 300 Aktive und mehr als 400 Zuschauer kamen auf den Petershagener Waldsportplatz. Es ist immer wieder erstaunlich, wie viel Ausdauer die kleinen Fußballer mitbringen. Selbst bei großer Hitze absolvierten sie alle Spiele, gaben kaum einen Ball verloren und auch nach der Siegerehrung hatten sie immer noch Kraft, herumzutollen.

Am ersten Turniertag spielten die E-Junioren und am Zweiten dann die F-Junioren. In beiden Altersklassen war der RB Leipzig nicht nur Turnierfavorit, sondern auch Titelverteidiger. Doch die Sachsen mit ihren vielen Talenten mussten sich diesmal mit jeweils zweiten Plätzen begnügen.

Im Turnier der E-Junioren wurden zwei Siebener Vorrundengruppen aufstellt. Fürs Finale qualifizierten sich schließlich die Füchse Berlin und RB Leipzig. Am Ende hieß es 2:0 für die Füchse. Die Partie um Platz drei verlief wesentlich spannender. Der Charlottenburger FC Hertha und der BFC Dynamo trennten sich nach regulärer Spielzeit 2:2. Im Neunmeterschießen war die Hertha dann erfolgreicher und gewann insgesamt mit 4:2. Die Jungs vom Gastgeber konnten in der Endabrechnung keine Rolle spielen. Für sie galt mehr der sportliche Gedanke: Dabei sein ist alles.

Bei den F-Junioren wurden vier Vorrundengruppen aufgestellt. Pech hatten die Blau-Weißen, die sich in der Vorrunde dem 1. FC Union geschlagen geben mussten. Trainer Oliver Wittki sagte: „Bei den Unionern spielte unser ehemaliger Stürmer Luka mit. Und ausgerechnet er traf zweimal gegen uns und bescherte meiner Mannschaft eine 3:4-Niederlage.“ Aber Wittki ärgerte sich nicht lange und feierte mit seinen Jungs den 13. Turnierplatz.

An der Seitenlinie saß Kathrin Spanholz. Sie drückte ihrem RB und Sohn Finley fest die Daumen. Im Finale ging es gegen den BFC und dabei richtig hart zur Sache. Empört legte sie kurz die Videokamera weg. „Nein, niemals das war ein Neunmeter.“ Doch der Schiri verhängte den Strafstoß, der tatsächlich unberechtigt war. Aber der Berliner schoss den Ball in die Wolken, so dass die kurzzeitige Aufregung umsonst war. Am Ende siegte der BFC und Trainer Rafael Tschalkin tanzte noch lange vor Freude auf dem Rasen des Waldsportplatzes. „Das ist ein so schöner Erfolg für uns“, jubelte er im Kreis seiner Talente. „Jetzt werden wir uns beeilen und zum Pokalspiel unserer Männermannschaft fahren.“ Die trafen im Rahmen des DFB-Pokals auf den 1. FC Köln und verloren dort mit 1:9.

Natürlich gehören zu einem so großen Turnier auch Randgeschichten. Schiedsrichter Marcel Kuhnt von der SG Rot-Weiß Neuenhagen: „Das Spielen mit den Kindern macht Spaß. Sie hören auch zu, wenn ich ihnen erkläre, warum ich als Schiri so entschieden habe.“

Bereits kurz nach Ende des Turniers hat sich der FC Hansa Rostock als erster Verein für die nächste Auflage, die dann im Januar 2019 in der Petershagener Giebelsee-Halle stattfinden soll, angemeldet. Termin ist der 19. und 20. Januar.

Alle Teilnehmer bekamen bei der Siegerehrung ein eigens bedrucktes T-Shirt – ein Erinnerungsgeschenk an die 20. Auflage des Turniers. Für einen Spieler aus der Altersklasse der F-Junioren gab es noch eine besondere Ehrung. Marlon Maghun schoss das 4000. Tor in der Turniergeschichte. Marlon spielt beim SV Blau-Weiß Petershagen-Eggersdorf und somit bleibt ein Pokal beim Gastgeber.

Stellvertretend für viele Teilnehmer sagten Tobias Göth und Ihan Arun, Trainer vom 1. FC Union Berlin: „Ein sehr gut organisiertes Turnier. Wir wollen, dass die Kinder in erster Linie Spaß haben. Der Erfolg kommt dann von ganz allein. Die Gastgeber haben sich viel Mühe gegeben und wir sagen gern Danke.“