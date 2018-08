Schützen zwischen EM und WM

Kerstin Bechly

Frankfurt (Oder) (MOZ) Mit einem Großaufgebot von zirka 70 Sportlern sind die Frankfurter Schützen bei den Deutschen Meisterschaften der Sportschützen in München in mehreren Disziplinen vertreten. Für einige ist es eine kleine Zwischenstation vor den Weltmeisterschaften in Südkorea.

In München wetteifern von Freitag bis zum 3. September die deutschen Sportschützen in den Disziplinen Gewehr, Flinte, Pistole, Laufende Scheibe und Armbrust um die Titel. Etwa 6200 Sportler kämpfen in 36 Disziplinen und unterschiedlichen Altersklassen um 189 Einzel- und 74 Mannschaftstitel sowie vier Mixed-Titel. Da wollen auch die Frankfurter Schützen wieder vorn mitmischen – beginnend bei den Schülerklassen bis hin zur Elite. Den Einstand geben am Freitag die Pistolenschützen ab dem Juniorenbereich, den Abschluss bilden aus Frankfurter Sicht die Skeetschützen und die Schüler- und Jugendklassen mit der Pistole.

Für einige der Junioren und Elite-Schützen bilden die Deutschen Titelkämpfe eine kleine Brücke zwischen den Europameisterschaften Flinte im österreichischen Leobersdorf und den Weltmeisterschaften in Changwon (Südkorea). Die Welttitelkämpfe vom 31. August bis 14. August stehen für die am Frankfurter Bundesstützpunkt trainierenden Schützen aus Brandenburg und Berlin von Anfang an als Höhepunkt im Jahresprogramm, hatte Cheftrainer Benno Bölke wiederholt erklärt.

Nach den Ausscheidungsrunden und EM-Ergebnissen steht inzwischen fest, dass Frankfurt mit acht Aktiven nach Südkorea reist: den Trap-Schützen Kathrin Murche, Johanna Brandt und Jeremy Schulz (alle Junioren) sowie Kathrin Quooß, Sarah Bindrich und Andreas Löw, dem Skeet-Schützen Tilo Fritze sowie der Pistolenschützin Michele Skeries.

„Mit acht Teilnehmern können wir zufrieden sein. Wir haben für unsere Verhältnisse das Maximale herausgeholt. Fast alle unsere Kader der deutschen Nationalmannschaft sind dabei“, ordnet Bölke ein und ergänzt: „Das Grundniveau, um ins WM-Finale zu kommen, ist auf alle Fälle da. Im Finale werden die Karten ja wieder neu gemischt.“ Die Krönung wäre es, würden zugleich die ersten Quotenplätze für die Olympischen Spiele 2020 in Tokio erkämpft, die die jeweils ersten Vier sicher hätten. „Darauf wären wir sehr stolz“, so der Cheftrainer. Vom Frankfurter Stützpunkt hatte sich zuletzt Skeetschütze Ralf Buchheim für Rio 2016 qualifiziert, dort jedoch das Finale verfehlt.

Bei den Europameisterschaften Flinte vor zwei Wochen zeichneten sich die Frankfurter vor allem in den Mannschaftswettbewerben aus: Das Frauen-Trio Katrin Quooß, Sarah Bindrich und Sonja Scheibl (Itzstedt) hatte sich Silber gesichert. Bronze ging jeweils an die weiblichen und männlichen Junioren: Katrin Murche, Johanna Brandt und die Suhlerin Marie Louis Meyer sowie Jonas Bindrich, Jeremy Schulz und Johannes Kulzer (Quetsch). Die Jungen hatten damit die erste Junioren-Mannschaftsmedaille für Deutschland seit 2003 erkämpft. In den Einzeldisziplinen waren die Frankfurter teils knapp an den Finals gescheitert. Wie hoch die Trauben hingen, beschreibt Benno Bölke: „Die 120 Scheiben von Andreas Löw reichen sonst sicher für das Finale. Doch diesmal haben gleich dreizehn Schützen mindestens eine mehr getroffen.“

Während für die langjährig trainierenden Schützen das Augenmerk schon auf internationalen Medaillen liegt, fangen die jüngsten Mädchen und Jungen jetzt an, das zum Teil schon im Verein erlernte Handwerk des präzisen Schießens mit Flinte oder Luftpistole zu forcieren: An der Frankfurter Sportschule wurden in dieser Woche acht Schützen der Frankfurter Schützengilde in eine der siebten Klasse eingeschult.