Immer mehr Kinder mit Rücken- und Kopfschmerzen

Rückenschule in der Ehm Welk-Oberschule: Physiotherapeutin Dorthe Maleck zeigt den Schülern in der Projektwoche einfache Übungen, die den Rücken stärken und die Haltung verbessern. Ein Sitzball ist zwischendurch eine wirkungsvolle Alternative zum Stuhl und lockert Verspannungen. © Foto: Daniela Windolff

Daniela Windolff

Angermünde (MOZ) Immer mehr Kinder klagen über Rücken- und Kopfschmerzen. Zu den Ursachen gehören Bewegungsmangel, schwere Schultaschen und der ständige Blick aufs Handy. Die Ehm Welk-Oberschule bietet Rückenschule an.

Acht Jungen und Mädchen sitzen in der Runde. Als Dorthe Maleck fragt, wer von ihnen häufig Rücken-, Nacken- oder Kopfschmerzen habe, gehen alle Hände hoch. Es sind Schüler der 9. Klasse der Ehm Welk-Oberschule, die in der Projektwoche einen Rückenschulkurs ausprobieren und nebenbei auch den Beruf einer Physiotherapeutin kennenlernen.

Dorthe Maleck wundert sich über die Antworten nicht. Die Physiotherapeutin hat immer häufiger auch ganz junge Patienten in ihrer Praxis, die über Beschwerden klagen, die eigentlich erst im höheren Alter typisch sind. Nach dem langen Schultag tue ihm oft der Rücken weh, klagt Paul. Die schwere Schultasche macht Johannes zu schaffen. Auch Nele und Lucy haben oft Rückenschmerzen und finden die Schulbänke unbequem.

Als Dorthe Maleck nun fragt, wer von den Jugendlichen regelmäßig Sport treibe, meldet sich nur ein Schüler. Und da liegen die Ursachen, legt Dorthe Maleck den Finger auf die Wunde. Bewegungsmangel, zu langes Sitzen, schlechte Körperhaltung, Übergewicht und auch der ständige Blick aufs Handy führen schon bei vielen Kindern und Jugendlichen zu Fehlhaltungen, Verspannungen, verkürzten Muskeln und Gelenkproblemen, was wiederum Kopfschmerzen und organische Beschwerden verursachen kann. Neuerdings leiden immer mehr junge Menschen auch unter Daumenarthrose, dem sogenannten SMS- oder Handydaumen, der durch übermäßiges, einseitiges Tippen auf dem Handy ausgelöst wird. Das sind Entzündungen, die sehr schmerzhaft sein können, betont Dorthe Maleck.

Den Schülern erklärt sie anschaulich das Zusammenspiel von Muskeln, Sehnen, Skelett und sogenannten Faszien, den Bindegewebsfasern. Kommt etwas davon aus dem Gleichgewicht, wird falsch oder überstrapaziert, verschiebt sich die gesamte Körperhaltung, was langfristig zu vielen chronischen Beschwerden führen kann. Dagegen kann man schon mit einfachen Übungen und mit mehr Achtsamkeit etwas tun. Mit den Schülern übt sie die richtige Sitzhaltung. Die Füße sollten parallel fest auf dem Boden stehen, der Rücken aufrecht sein. Eine aufrechte Haltung fördere auch die Konzentration und eine positive Ausstrahlung. „Ich kann in einem Kurs nicht alle Fehler beheben, aber ich kann die Schüler sensibilisieren, besser auf die eigene Haltung zu achten und kleine Übungen für den Alltag zeigen“, so Dorthe Maleck. Auch die Schule kann aktiv werden, zum Beispiel auf Mobiliar achten, das der Körpergröße angepasst werden kann, Sitzbälle oder -kissen anschaffen und kurze Räkelpausen nach langem Sitzen einfügen.