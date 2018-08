Spielzeit mit elf Premieren

Eva-Martina Weyer

Schwedt (MOZ) „Ex oriente lux“ (Aus dem Osten kommt die Sonne) gehört zu den Lieblingssätzen von Reinhard Simon. Er ist Intendant der Uckermärkischen Bühnen Schwedt, die diesen Spruch selbstbewusst zu ihrem Motto gemacht haben. Für Reinhard Simon hat gerade die letzte Spielzeit begonnen, bevor er im kommenden Sommer in den Ruhestand geht.

Elf Premieren und Uraufführungen wollen die Schwedter Theaterleute in der Spielzeit 2018/19 auf die Bühne bringen. Dazu gehört auch das Musical „Tamara“ – eine musikalische Erinnerung an die DDR-Rocksängerin Tamara Danz. Regie führt Reinhard Simon. Mit den Proben dafür haben er und die Schauspieler längst begonnen. Die Uraufführung dieses von den Schwedtern selbstgeschriebenen Stückes ist am 29. September.

Neuerdings ganz stark im Spielplan ausgewiesen sind die Vorstellungen, die die Uckermärkischen Bühnen Schwedt (Ubs) in ihrer neuen Rolle als Landestheater geben. Die Landesregierung hat den Uckermärkern diese Aufgabe zugewiesen. Dafür werden sie gefördert, die Strukturen bereiten sie seit einem Jahr vor.

Der Name Landestheater klingt nicht nur gut, er bedeutet in erster Linie viel Arbeit. Die Schwedter Bühnen gehen mit ihren Produktionen auf Reisen bis hin in kleine Ortschaften. Ob in Stadthallen, Kulturhäusern, Kirchen oder auf der grünen Wiese – die Ubs-Schauspieler können sich auf die verschiedensten räumlichen Gegebenheiten vor Ort einstellen. „Wir halten als Theater für Brandenburg ein dezentrales Kulturangebot in hoher Qualität vor. Dazu gehören selbstverständlich auch Stücke aus dem Kinder- und Jugendtheater“, erläutert Ubs-Schauspieldirektor André Nicke.

Er wird die Ausrichtung der Uckermärkischen Bühnen als Theater mit Landesaufgaben weiter vorantreiben. Denn er ist ab Sommer 2019 der neue Intendant in Schwedt. Schon immer sind Schauspieler der Ubs mit ihren Stücken auf Reisen gegangen. Doch nun soll das verstärkt geschehen, sollen kleine Bühnen und Kultureinrichtungen im ganzen Land besucht werden. Für 80 bis 100 Vorstellungen pro Jahr werden die Schwedter Theaterleute Koffer mit Kostümen und Requisiten packen und ihren Lkw mit Licht- und Tontechnik beladen. Sie fahren in Orte, die zwar eine Spielstätte, eine kleine Bühne haben, aber kein Schauspielensemble.

Die erste Kooperationsvereinbarung dazu ist noch vor der Sommerpause mit der Kulturfabrik Fürstenwalde abgeschlossen worden. Geplant sind weitere Verträge mit Städten im Norden von Brandenburg, darunter mit Wittenberge, Eberswalde, Neuruppin, Templin, Hennigsdorf und Rathenow.

André Nicke und sein Team haben alle diese Städte besucht, sich mögliche Auftrittsorte angesehen und die Bedürfnisse der dortigen Zuschauer erfragt. Selbstverständlich wollen die Schwedter Theaterleute auch neue Bedürfnisse wecken. Vor allem aber wollen sie nicht als Eintagsfliege in diesen Städten aufkreuzen. „Vertrauen schafft man durch Kontinuität. Wir wollen das Publikum an uns binden und mit Qualität überzeugen“, sagt André Nicke und ist zuversichtlich: „Dieser Weg wird erfolgreich sein, das verspreche ich.“

Aus den Gesprächen vor Ort weiß er, was von den Städten gerne genommen wird. Da ist das kritische Jugendstück „Herz eines Boxers“, das Musiktheater, die Komödie, aber auch das klassische Sprechtheater. Nicht zu vergessen ist mit „Peter Pan“ das Kindertheater schlechthin. „Es geht aber auch um das Ertüchtigen der Spielstätten im Norden von Brandenburg, damit die Schauspieler dort ihren Beruf ausführen können. Deshalb müssen die Städte in ihre kleinen Bühnen investieren. Das führt landesweit zum Erhalt von Kulturhäusern“, blickt André Nicke voraus.

Angesichts der meist kleinen Bühnen, um die es zwischenRathenow und Wittenberge dabei geht, möchte er nicht von vornherein die Schere im Kopf ansetzen und klein denken. „Von großen Produktionen abspecken können wir immer noch. Wir sind unserem Publikum verpflichtet“, erklärt André Nicke. „Wenn wir die Städte langfristig als Vertragspartner binden, können wir gut arbeiten.“

Im besten Falle staunen die Zuschauer in Rathenow und anderswo nach dem Theaterbesuch und stimmen dem Motto der Schwedter zu: „Ex oriente lux“.