Das Bedürfnis nach Menschlichkeit

Maria Neuendorff

Berlin (MOZ) Als Leiter der Bahnhofsmission am Zoo hat Dieter Puhl schon viel Leid, aber auch viel Glück erlebt. Mit seinen schonungslosen wie emotionalen Geschichten über die Arbeit mit Obdachlosen mobilisiert er immer wieder Helfer und Spender. In seinem Buch kann man nun einige von ihnen nachlesen.

Dieter Puhl war schon häufig mal im Fernsehen. Bundespräsidenten, Außenminister und Top-Manager schmieren Brötchen in der Essenausgabe mit ihm. Doch noch mehr beeindruckte den Leiter Europas größter und umtriebigster Bahnhofsmission die Begegnung mit einer betagten Dame auf dem Weg zum U-Bahnhof. „Herr Puhl“, rief sie. „Meine Schlüpfer kriegen sie“. Meine Güte, dachte sich Puhl, der gerade einen Spendenaufruf für Unterwäsche für das Hygienecenter gestartet hatte. „Wenn dir achtzigjährige Damen in Berlin hinterherrufen: Meine Schlüpfer kriegen Sie! Dann haben wir es geschafft.“

Die Geschichte ist nur eine von vielen Anekdoten, die der 61-Jährige auf Facebook geschrieben hat. Aus seinen Posts sowie weiteren persönlichen Geschichten ist inzwischen ein Buch entstanden. Es erzählt vom Elend der Straße, vom Glück des Helfens und vom Glauben, die Welt vielleicht doch ein Stück weit besser machen zu können. Das Buch ist schon im Frühjahr erschienen. Doch Puhl hat darum keinen großen Wind gemacht. Er hat nicht so laut getrommelt, wie er es sonst immer tut, als Anwalt der Obdachlosen. Als er vor neun Jahren die Leitung der Bahnhofsmission übernahm, war die fast pleite. Puhl krempelte den Laden um, brachte Wohnungslose, Verarmte und Alkoholabhängige mit Politikern, Bahnmanagern und Hotelchefs zusammen. So konnte er sich den Traum vom kostenlosen Duschcenter vor der Tür erfüllen. Und er konnte Gelder für Einzelfallhelfer aktivieren, die es manchmal schaffen, einen von der Gesellschaft schon aufgegebenen und verwahrlosten Menschen wieder ins Leben zurückzuholen.

Puhl, der Netzwerker und Menschenfänger, erzählt wie er mit klaren Worten und Spaziergängen durch die Zeltstädte im Tiergaren aus Fremden Helfer und Freunde machte. „Die Reaktionen der Menschen hauen mir manchmal die Füße weg“, sagt Puhl, der auch mal vor Glück heulen kann. Als der Bahnhofmission, die täglich über 600 Menschen mit Nahrung und Kleidung versorgt, das Essen ausging und er zu Spenden aufrief, stauten sich die Lkw bis zur Hardenbergstraße. „Es gab drei Tage lang Bachsaibling auf der Haut gebraten. Der Essenraum war so voller Spenden, dass kaum noch Gäste hineinpassten.“

Ironie spielte auch häufig eine Rolle im Leben des Dieter Puhl. So kam er ausgerechnet in der Ausbildung zum Diakon vom Glauben ab. „Ich hatte im Evangelischen Johannesstift in Spandau einige linke Dozenten, mit denen wir Sozialphilosophen gelesen haben. Am Ende war ich überzeugter Atheist.“

Danach in einer Diakonie zu arbeiten, empfand der junge Mann, der 1975 aus Schleswig-Holstein nach Berlin kam, als heuchlerisch. Puhl wurde Sozialarbeiter. Erst Umwege führten zur evangelischen Stadtmission. Seine Beziehung zu Jesus wuchs mit den Lebensjahren. „ Er schreibt zwar keine Förderanträge, aber manchmal kann er helfen“, sagt Puhl heute.

Vielleicht liegt es auch an seiner persönlich härtesten Erfahrung. Im Alter von fünf Jahren wurde bei seiner Tochter Leukämie festgestellt. Ihre Überlebenschancen lagen bei zwei Prozent. Puhl, der damals ein dreiviertel Jahr im Krankenhaus lebte, lernte, was es heißt, Fachkräften Vertrauen zu müssen. Dass es ein beängstigendes Gefühl ist, wenn der andere in deiner Not auf die Uhr schaut. Und er erfuhr, dass man dort, wo es um das nackte Überleben geht, für die Arbeit brennen muss.

Seine Tochter überlebte, auch weil mehrere hunderttausende D-Mark in ihre Therapie flossen. „Kranke Kinder haben in der Gesellschaft Rückhalt, ,Penner’ nicht“, sagt Puhl. Schon gar nicht, wenn sie aus Osteuropa kommen, wie inzwischen ein Großteil seiner Gäste. Und so schreibt er auch von Tarek und Pam, die in Moskau und Bulgarien nicht erfrieren wollten. Aber auch von Sam, der als Fremdenlegionär nachts tote Kinder hörte.

Ob die schrecklichen Geschichten, die er und seine inzwischen 200 Helfer täglich hören, wahr sind, will er gar nicht überprüfen. Die von „Molly“ war erfunden. Als Puhl ihr das erste Mal begegnete, schob sie schon einen Rollator, der Urinkatheter hing ihr an der Seite heraus. Wenn die Endvierzigerin berichtete, wie sie ihr Vater schon mit sieben Jahren zur Alkoholikerin machte, kämpften auch Hartgesottene mit den Tränen. Nach ihrem Tod erfuhr Puhl von ihrem trauernden Vater, der mit ihr nie zusammen in der Küche Bier getrunken hatte, dass Molly früher mal Horst hieß. „Ihr konntet es nicht schaffen, Molly eine Wohnung zu vermitteln“, schrieb eine Schulfreundin an Puhl. „Jedes Mal, wenn Molly in einer Einzimmerwohnung saß, saß sie dort alleine mit Horst, während sie bei Euch die, Queen vom Bahnhof Zoo‘ war.“

Menschen in Not können in der Bahnhofsmission am Zoo 24 Stunden, sieben Tage die Woche Essen und Kleidung erhalten. „Am größten jedoch ist die Bedürftigkeit nach Menschlichkeit“, sagt Puhl. „Daran können wir nur jeden Tag von neuem arbeiten.“

Das Buch „Glück und Leid am Bahnhof Zoo - Ein Leben für die Bahnhofsmission“ (ISBN: 978-3-946905-29-5 / 15 Euro) ist im Kreuz Verlag erschienen. Es wird auch in der neuen christlichen Buchhandlung „Blattgold“ zu erhalten sein, die am morgigen Freitag in der Berliner Stadtmission am Hauptbahnhof, Lehrter Straße 68, mit einer öffentlichen Feier von 14 -17 Uhr eingeweiht wird.