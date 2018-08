Die Oder ohne Deich

Mit schwerer Technik unterwegs: Gigantische Mengen Kies und Sand in unterschiedlichen Körnungen werden an der Deichbaustelle bewegt. Die Laster und Planierraupen fahren unermüdlich. © Foto: Oliver Voigt

Mehrere Fahrspuren neben der Oder: Wie eine Autobahn im Bau mutet die Deichsanierung bei Friedrichsthal an. © Foto: Oliver Voigt

Eva-Martina Weyer

Friedrichsthal (MOZ) Zwischen Friedrichsthal und Gartz gibt es keinen Deich mehr. Auf einer Länge von 300 Metern ist er komplett weggebaggert. Dies ist der erste Bauabschnitt der Oderdeichverstärkung. Das Land Brandenburg ist Auftraggeber und will so den Hochwasserschutz auf den letzten Oderkilometern sichern.

Fast 16 Millionen Euro kommen vom Bund und vom Land. 90 Prozent der brandenburgischen Oderdeiche sind den aktuellen Standards angepasst. Der Abschnitt zwischen Gartz und Friedrichsthal ist die letzte Strecke, die noch sicher gemacht werden muss. Das gesamte Vorhaben heißt Deichbau im Polder 5/6. Es ist in die Baulose 67 und 69 unterteilt. Mit dem ersten Los haben Baggerfahrer im Frühjahr in Friedrichsthal begonnen. Es endet etwa auf halber Strecke in Richtung Gartz. Die Bauarbeiten sollen voraussichtlich im Oktober 2020 beendet sein.

Bis dahin wird in diesem ersten Bereich der Altdeich auf einer Länge von 3000 Metern abgerissen und wieder aufgebaut. „Um während der Bauarbeiten den Hochwasserschutz zu sichern, haben wir den Deich in zehn Abschnitte aufgeteilt. Er wird immer nur auf je 300 Metern abgerissen“, erläutert Bauleiter Gerrit Fromhold-Treu.

Die ersten bis zum sogenannten Gründungsplanum abgetragenen und planierten 300 Meter muten derzeit wie eine Autobahn an. „Mit dem Abtrag des Altdeiches wird der alte Boden analysiert. Denn wir wollen das Material ja wieder einbauen“, sagt Gerrit Fromhold-Treu. Er kennt die Oder und ihre Deiche und war zum Beispiel auch beim Sanieren der Hochwasserschutzanlagen nördlich von Schwedt dabei. Doch zwischen Friedrichsthal und Gartz ist vor allem eines anders – die außerordentlich hohe Munitionsbelastung.

Deshalb sind Munitionsberger fast täglich vor Ort. Schichtenweise untersuchen sie den bis auf „Normal null“ abgetragenen Deich. „Wir befinden uns hier im Hauptkampfgebiet am Ende des Zweiten Weltkrieges. Alles ist extrem schwer belastet“, erläutert André Vogel vom Kampfmittelbeseitigungsdienst des Landes Brandenburg. 2001 war dort bereits im Oberflächenbereich gesucht worden. Dabei sind1,5 Tonnen Munition, 25 Kriegstote und über zehn Tonnen Schrott aus den Oderwiesen geholt worden. Wie André Vogelerklärt, erfasst man bei einer Oberflächenberäumung nur zwei Drittel der Munition. Allein von April bis heute hat es mehrere Sprengungen vor Ort gegeben, weil die Munition nicht transportfähig war.

Bauleute werden allein im ersten Baulos tausende Kubikmeter Sand und Kies unterschiedlichster Körnung aufschütten und verdichten. Die Deichkrone wird erhöht. Angesichts der gigantischen Erdmassen, die abgetragen, zwischengelagert und wieder als Deich aufgeschüttet werden, ist ein Schiffsanleger einschließlich Lagerplatz errichtet worden. Um Gartz und Friedrichsthal nicht durch Materialtransporte zu belasten, erfolgt die Anlieferung der Schüttgüter über die Oder.

Nach Abschluss der Deichverstärkung im ersten Baulos beginnen die Arbeiten bis zur Ortslage Gartz. Termin der Fertigstellung ist 2024. Dann soll der Deich mindestens solchen Hochwassern standhalten, wie sie die Region während des Sommers 1997 erlebt hat.