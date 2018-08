Petershagens Kita ist „Kita mit Biss“

Ingo Mikat

Petershagen Die Kita „Kleine Strolche“ ist jetzt eine „Kita mit Biss“. Am Dienstag überbrachte Zahnprophylaxe-Schwester Regina Meißner vom Zahnmedizinischen Dienst Märkisch-Oderland den Erzieherinnen und Kindern der Petershagener Kita das Zertifikat für die erfolgreiche Teilnahme am Programm „Kita mit Biss“.

Regina Meißner lobte die in den vergangenen Jahren in der Einrichtung unternommenen Anstrengungen zur vorbeugenden Zahnpflege. So gibt es für die „Kleinen Strolche“ ein zahngesundes Frühstück mit kauintensivem Obst und Gemüse, einen zuckerfreien Vormittag sowie ungesüßte Getränke, wie Tee und Wasser. Dass die Zähne auch nach dem Mittagessen geputzt werden, ist für die „Kleinen Strolche“ selbstverständlich.

Zur Verleihung des Zertifikates brachte Regina Meißner das den Kindern schon gut bekannte grüne Spielzeugkrokodil “Kroko“ mit. An seinen Zähnen demonstrierte sie den Kindern erneut, mit welchen Bewegungen der Zahnbürste sie ihre Zähne richtig sauber putzen können. Alle verfolgten aufmerksam wie Kroko seine vielen Zähne ordentlich putzte. Gemeinsam lernten die Kinder außerdem den neuen Aktionsspruch: „Hin und Her, Zähneputzen mag ich sehr!“

Nach den Zahnputzübungen erhielt jedes Kind ein Ausmalheft und eine kleine Zahnputz-Sanduhr. Der Zeitmesser soll den Kindern helfen, die für saubere Zähne notwendige Reinigungszeit auch zu Hause besser einzuhalten, erklärte Regina Meißner.

Kita-Leiterin Anke Marggraf nahm das Zertifikat im Namen aller Beteiligten entgegen und versicherte, weiter gemeinsam mit den Erzieherinnen und Eltern der Kinder die Zahnprophylaxe zu fördern.

Regina Meißner verwies auf positive Untersuchungsergebnisse, die belegten, dass mit der Umsetzung des Vorsorge-Programms eine frühkindliche Karies vermeidbar ist. Traurig stimme sie angesichts dessen, dass einige Kitas in Märkisch-Oderland die Kinder seit einiger Zeit nicht mehr in ihren Einrichtungen Zähne putzen lassen. Die Petershagener jedoch bekamen ein dickes Lob von ihr: „Es ist toll, dass hier sogar schon die Jüngsten fleißig beim Zähneputzen mitmachen.“