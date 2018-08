Kurstädterin mietet für 2000 Glocken Ladengeschäft an

Steffen Göttmann

Bad Freienwalde (MOZ) Wer das ehemalige Ladengeschäft in der Fischerstraße 11 in Bad Freienwalde betritt, sieht sich unvermittelt mit der Sammelleidenschaft von Adelheid Pohling konfrontiert. Glocken aus aller Herren Länder, in allen Farben und Formen, historische Postkarten aus Bad Freienwalde und aus der DDR, Bücher und alte Zeitschriften, Trinkgläser, Teekannen und Schallplatten – das Auge findet immer wieder etwas Neues.

Adelheid Pohling hat den Laden angemietet, um ihre Sammlungen zu zeigen. Gut sortiert befinden sich die Stücke in Vitrinen und Regalen. Sie will sich zwar von einigen Dingen trennen, aber nur so viel, um die Miete bezahlen zu können. Der Verkauf steht nicht im Vordergrund. „Nur was nicht in Vitrinen steht und man anfassen kann, wird verkauft“, so Adelheid Pohling. Trotzdem will sie nicht als Trödlerin bezeichnet werden. „Ich kaufe nichts an“, betont sie. Die Gegenstände stammen aus ihrer Sammlung, wurden ihr geschenkt oder kamen durch Haushaltsauflösungen in ihren Besitz. Glocken kauft sie inzwischen im Internet. Auf Flohmärkten werde sie nicht mehr fündig.

Der Ausstellungsraum wird nicht geöffnet sein. „Ich werde eine Telefonnummer an die Tür heften, wer sich interessiert, kann mich anrufen“, sagt die Bad Freienwalderin. Sie arbeitet nebenan bei einer Wohnungsverwaltungsfirma und ist in wenigen Minuten da. Die Schaufenster dekorierte Adelheid Pohling mit Sammelgut aus DDR-Zeiten, wie Dosenöffnern und Flaschen mit Bügelverschluss. Zum Altstadtfest dekoriert sie die Schaufenster zweier weiterer leerstehender Läden in der Grünstraße und in der Königstraße 33 mit ihren Sammlungen.

2000 Glocken und 1000 andere Dinge wie Tassen, Teller und Servietten, auf denen Glocken abgebildet sind, hat die Bad Freienwalderin gesammelt. „Die erste Glocke schenkte mir 1994 meine Tochter“, berichtet Adelheid Pohling. Sie ist aus gepresstem blauen Glas und kommt aus Michigan in den USA.

Überhaupt hat sie sich viele Glocken als Souvenir aus Amerika mitgebracht. Sie besuchte ihre Tochter, die dort zeitweise gearbeitet hat und reiste queer durchs Land. Adelheid Pohling hat dabei Fenton-Glas entdeckt. Viele Glocken ihrer Sammlung entstammen dem Sortiment dieser US-Firma, die sich auf farbiges Glas spezialisert hat. Zwei Glocken stammen aus Bad Freienwalde, eine ist aus Messing, die zweite aus Porzellan mit einer Abbildung des Bad Freienwalder Kurhauses.

Adelheid Pohling will weitere wechselnde Ausstellungen zeigen. Zwei Sammler, die ihre Leidenschaft für Bierdeckel und Wackelfiguren ausleben, hätte schon Interesse bekundet.