„Gerber bleibt der SPD erhalten“

Ulrich Thiessen

Potsdam (MOZ) Albrecht Gerber wird auch nach seinem Rücktritt als Wirtschaftsminister eine wichtige Rolle in der brandenburgischen SPD spielen. Das sagte Ministerpräsident Dietmar Woidke am Mittwoch gegenüber dieser Zeitung. Welche Funktion der Potsdamer übernehmen könnte, sei noch nicht besprochen worden.

Woidke will kommende Woche einen neuen Wirtschaftsminister benennen. In der Landtagssitzung Ende September soll Gerbers Nachfolger vereidigt werden. Die Gespräche dazu laufen, sagte er. „Wir sind mit dem Diskussionsprozess aber noch nicht am Ende“, so Woidke.

Die Frage, ob darüber hinaus eine Regierungsumbildung stattfinden könnte, beantwortete der Regierungschef folgendermaßen: „Über Kabinettsumbildungen spekuliert man nicht, man macht sie.“ Allerdings stellte sich Woidke wie schon vor zwei Wochen hinter Landwirtschafts- und Umweltminister Jörg Vogelsänger (SPD), dessen Rücktritt unter anderem von den Grünen im Landtag gefordert worden war.

Woidke widersprach der Ansicht, dass die Landesregierung sich in einer Krise befinde. In der kommenden Woche wird sich das Kabinett mit dem Bericht der Task Force zum Pharmaskandal beschäftigen. Erst danach werde man über strukturelle Änderungen reden – sofern es nicht nötig sei, weitere Untersuchungen anzustellen.

Mit Blick auf die jüngst geschlossene Kooperationsvereinbarung zwischen CDU und Linker in Ostprignitz-Ruppin sieht der SPD-Landesvorsitzende Woidke keine Gefahren für seine Partei. Landespolitisch seien die inhaltlichen Schnittmengen zwischen Linken und Christdemokraten relativ gering.

Der Lausitzer zeigte sich überzeugt, dass seine Partei bei den Landtagswahlen im September nächsten Jahres wieder stärkste Kraft werden wird und als solche in die Koalitionsverhandlungen geht.