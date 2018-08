Im Gymnasium wird gekocht

Olaf Gardt

Beeskow (MOZ) Am 3. September startet in der Volkshochschule Oder-Spree (vhs) in das neue Semester. Insgesamt 349 Kurse sind im Angebot. Man kann neue Sprachen lernen und Kochkurse belegen.

Der Schreibtisch mitten in der Bibliothek sei schon ein Glücksfall für die Volkshochschule, ist Kathrin Hörich überzeugt. Der Schreibtisch ist ihr Arbeitsplatz, dort nimmt sie Kursanmeldungen für die Volkshochschule entgegen, berät Interessenten, sucht nach neuen Dozenten für die Schule. Jeden Dienstag von 13 bis 18 Uhr ist sie auf alle Fälle anzutreffen, dann ist vhs-Sprechzeit in Beeskow.

Im neuen Semester, das am 3. September beginnt, bietet die Schule insgesamt 349 Kurse an. Gut 30 sind es direkt in Beeskow. Weitere Standorte gibt es in Fürstenwalde, Erkner und Eisenhüttenstadt. Zehn Teilnehmer haben die Kurse im Durchschnitt, sieben sollten es mindestens sein, damit ein Kurs auch eröffnet wird. Ausnahme bilden die Aktiv-Kurse. Diese haben maximal sechs Teilnehmer, bieten eine sehr intensive persönliche Betreuung durch die Dozenten.

Einige der Beeskower Kurse sind schon ausgebucht. Im Gesundheitsbereich zum Beispiel die Yogastunden. „Die sind sehr beliebt“, sagt Kathrin Hörich. Schnell weg seien wegen der begrenzten Teilnehmerzahl auch die Aktiv-Kochkurse. Einen bietet beispielsweise Sven Pritzsche, der Betreiber der Cafelogie im Krankenhaus, an. Er zeigt in seiner Küche, wie man leicht und raffiniert Fingerfood für die nächsten Familienparty zubereiten kann. Aber man kann in der Volkshochschule auch lernen, ein Drei-Gänge-Menü zuzubereiten. Gekocht wird das in der Schülerküche des Rouanet-Gymnasiums. Die Unterrichtsräume der Schule werden auch für zahlreiche andere Kurse genutzt. „Wir sind eine Kreiseinrichtung. Da bietet es sich an, dass wir in Räume des Kreises gehen. Das machen wir an allen Standorten so“, erklärt Renate Gruhle, die für die vhs-Standorte in Beeskow und Erkner verantwortlich ist. Unterricht werden im Gymnasium beispielsweise Sprachen. Ein Spanisch-Kurs wird am 3. September starten. Klaus Perlitz will mit den Teilnehmern üben, Alltagssituationen in einfacher Form sprachlich zu meistern. Es ist ein Kurs, der geringe Vorkenntnisse voraussetzt. Wer sich nicht sicher ist, ob sein Urlaubsspanisch dafür reicht, kann vor der verbindlichen Anmeldung einen kleinen Test machen. Wie für den Spanisch-Kurs gibt es auch für den Polnisch-Auffrischungskurs, der Start ist auf den 19. September verlegt, noch einige freie Plätze.

Beide Sprachkurse dauern 15 Wochen und umfassen 45 Unterrichtsstunden. Wie für alle Kurse der Volkshochschule, ist eine Teilnehmergebühr zu entrichten. Die Höhe ist sehr unterschiedlich, hängt manchmal auch von der Teilnehmerzahl ab. Ermäßigungen sind möglich.

Ein Kurs liegt Kathrin Hörich besonders am Herzen. „Stilvoll in Beruf und Alltag“ hat sie ihn überschrieben. Er richtet sich vor allem an Frauen. „In einem kurzweiligen und informativen Kurs mit Rundgang durch Beeskows Modewelt erhalten sie Anregungen für eine typgerechte, passende und stilvolle Garderobe, in der sie sich wohlfühlen und Fehlkäufe vermeiden.“ Die dreistündige Tour findet am 9. September, einem Sonnabend statt.

Programmflyer der Volkshochschule liegen in der Bibliothek und vielen Geschäften und öffentlichen Einrichtungen aus. Sprechzeit ist dienstags von 13 bis 18 Uhr in der Kupferschmiede, im Internet gibt es Infos unter www.vhs-los.de.