Musik für jeden Geschmack

Beeskow Zum ersten Mal organisierte das Jugendteam-Beeskow mit verschiedenen Jugendkoordinatoren aus umliegenden Gemeinden das Festival B-Town Beats im Jugendtreff Pier 13. Die Veranstalter schickten dazu folgendes Resümee:

Gemeinsam mit Jugendlichen, Musikern und Technikern plante das Organisationsteam bereits seit November 2017 im Rahmen eines EU-Mobilitätsprojektes an der Gemeinschaftsveranstaltung der Jugendkoordinatorinnen und Jugendsozialarbeiter aus den Gemeinden Rietz-Neuendorf, Tauche, den Städten Friedland und Beeskow sowie der Beeskower Stiftung SPI. Am 9. August reisten bereits Gäste aus Sulęcin an, um bei den Vorbereitungen mitzuhelfen. Am Samstag darauf startete die Veranstaltung ab 10 Uhr mit Theater-, Graffiti-, Medien-, Jugger- und Druckworkshops.

Das Ergebnis der Graffitikünstler ist derzeit hinter dem Pier 13 zu sehen. Eine Überraschung war um 14 Uhr die Eröffnung des Konzertes durch die Beeskower Singer-Songwriterin Elisa Roth, die derzeit in Halle studiert. Gut kam vor allem beim jüngeren Publikum die HipHop Crew Wolfsquad aus Fürstenwalde an.

Im Anschluss begeisterten Errors of the Superhumans aus Frankfurt (Oder) mit eindringlichem Instrumental-Rock. Heimvorteil hatten auch die Beeskower Deathcore-Jungs „Haze of Desolation“ aus dem Bandprobezentrum am Bahnhof. Die Veranstalter waren besonders stolz, viele regionale Musiker für das Festival gewinnen zu können. Trotz längerer Anreise aus Hannover, Leipzig und Halle (Saale) brachten die Bands Yunus, Unter Woelfen und Reiche Söhne die rund 500 Besucher mit ihrer charmanten Art, tollem Rock und Rap zum Tanzen.

Mit bebenden Bässen krönten DJ Richi aus Frankfurt (Oder) und die DJ Combo BeatBasstler aus Friedland das Event. So war von Rock über HipHop bis zu Techno für fast jeden Geschmack etwas dabei. Willys Schankwirtschaft sorgte mit Burgern und Softeis für das leibliche Wohl. Ein Licht- und Bühnenkonzept, das von Bryan Roth und Maurice Kinner organisiert wurde, rundete die Veranstaltung ab.