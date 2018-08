Fast fünfeinhalb Meter Sonnenblume

Frank Groneberg

Neuzelle (MOZ) „Ziltendorfer Riesen sind 4,30 Meter hoch“, lautete in der vergangenen Woche unsere Überschrift zu einem Beitrag über die rekordverdächtigen Sonnenblumen des Ehepaars Koy in Ziltendorf. Nach den genau 4 Meter hohen Sonnenblumen von Grit Barbotz in Schlaubehammer, die wir eine Woche zuvor gezeigt hatten, nahmen wir an, damit die höchsten Blumen der Region gefunden zu haben.

Doch weit gefehlt – und zwar sehr weit. Denn eine der Sonnenblumen, die im Garten von Christel und Helmuth Wallstab in Neuzelle wachsen, ist erheblich größer: Am Mittwoch war sie bereits 5,40 Meter hoch – Tendenz: steigend. „Solch große Sonnenblumen hatten wir noch nie“, sagt Christel Wallstab. Der Stamm ihres „Monsters“ sei so dick wie ihr Handgelenk. Und der Blütenkopf ist gespickt mit Kernen – ein reich gedeckter Tisch für unzählige Spatzen.

Ein spezielles Rezept gibt es für den Riesen nicht. „Wir haben die Samen in Polen gekauft und dann einfach nur ausgesät“, sagt Christel Wallstab.(gro)

