Erstmals sprayen auch viele Mädchen

Eisenhüttenstadt (Patrizia Czajor) Die Hitze hat auch während der Sommercamps des Vereins „Interkultur Vielfarben“ Teilnehmern wie Betreuern zu schaffen gemacht, wie Anne Krapp vom Club Marchwitza berichtet. Im Graffiti-Workshop sei etwa schon am Vormittag gesprüht und die Theorie in den Nachmittag verlegt worden. „Oder man ist auch öfter in der Schwimmhalle gewesen“, sagt sie. Ansonsten freut sich die Sozialarbeiterin über den großen Zuspruch der Teilnehmer. Gerade für den Musical-Workshop haben die Anmeldezahlen laut Anne Krapp die Kapazitäten wieder einmal deutlich überschritten: „Wir könnten eigentlich zwei Camps anbieten.“

Besonders gefreut hat Anne Krapp, dass sich für den Graffiti-Workshop sogar fünf Mädchen angemeldet haben. „Es ist nicht leicht, Mädchen für die Spraydose zu begeistern“, so ihre Erfahrung. Mit Johnny Crack, der den Workshop geleitet hat, haben die Jungen und Mädchen in ihren Augen große Entwicklungen gemacht und ihre Sprühtechnik deutlich verbessern können. Die Sozialarbeiterin befürchtet hingegen, dass der Verein aufgrund des Budgets im kommenden Jahr einen anderen Künstler engagieren muss, um die Preise nicht erhöhen zu müssen.

Gedanken über weitere Veränderungen im Programm haben Anne Krapp und ihr Team sich ebenfalls schon gemacht. Eine betrifft etwa das BMX- und Mountainbike-Camp, für das die Anmeldungen ihrer Einschätzung nach sehr schleppend gelaufen sind. Auch wenn sie letztlich die Mindestteilnehmerzahl erreicht hätten, gibt es laut Anne Krapp Überlegungen dazu, es im kommenden Jahr mit einem Comic-Camp auszuprobieren.

Insgesamt ist die Sozialarbeiterin aber mit dem Feedback sehr zufrieden. Deswegen trenne man sich am Freitag, dem letzten Camptag, immer „mit einem lachenden und einem weinenden Auge“. Und ohnehin ist es in den allermeisten Fällen nur ein vorübergehender Abschied. Die Teilnehmer des Graffiti-Camps haben sich ihres Wissens nach im Herbst schon wieder zum Sprühen verabredet.