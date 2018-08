Erfolgreiche Ausstellung zu Plaste aus der DDR

Frank Groneberg

Müllrose (MOZ) Seit Sonntag ist die Sonderausstellung zu DDR-Alltagsgegenständen aus Plaste im Heimatmuseum Geschichte. Mit fast 600 Besuchern war sie besonders erfolgreich. Viele Besucher lobten die Ausstellung in Einträgen ins Gästebuch.

Knapp 600 Besucher in 14 Wochen – mit diesem Zuspruch ist Romy Werner „wirklich sehr zufrieden. Ich habe mich wirklich sehr darüber gefreut, dass unsere Ausstellung so gut angenommen worden ist“, sagt die studierte Museologin, die im Haus des Gastes in Müllrose für den Fachbereich Museum verantwortlich ist. Der Erfolg der Ausstellung „Plaste. Material – Design – Geschichte“ freut sie umso mehr, da die Schau sozusagen ihr Kind war: Es war ihre Idee, die vom Dok-Zentrum für DDR-Alltagskultur Eisenhüttenstadt und der Fachhochschule Köln konzipierte Wanderausstellung nach Müllrose zu holen. „Und ich kann anderen Häusern auf jeden Fall empfehlen, diese Ausstellung auch bei sich zu zeigen – sie ist wirklich lohnenswert“, erklärt Romy Werner.

Am vergangenen Wochenende seien nochmal besonders viele Besucher ins Heimatmuseum gekommen, um sich die aus der DDR bekannten Haushalts- und Alltagsgegenstände anzusehen. Warum? „Viele hatten am Freitag in der MOZ gelesen, dass die Ausstellung endet“, weiß Romy Werner. Genau 292 Exponate vom Hühnereierbecher bis zum Kofferradio „Stern Camping“ waren zu sehen. Auf 15 Schautafeln wurde erklärt, aus welchen verschiedenen Kunststoffen die Gegenstände einst hergestellt worden waren, wie diese Kunststoffe beschaffen waren und welche Eigenschaften sowie Vor- und Nachteile sie hatten. „Chemie gibt Brot – Wohlstand – Schönheit“, war auf einem Plakat aus dem Jahr 1958 zu lesen.

Auch der parallel zur Ausstellung stattfindende Verkauf diverser Ostprodukte, die heute wieder hergestellt werden, sei gut gelaufen, bestätigt Romy Werner. Von Badusan-Schaumbad über Klapp-Zahnputzbecher und Eierträger mit Salzstreuer bis hin zu Brotbüchsen – alles aus Plaste – reichte das Angebot. Am meisten seien die Mini-Einkaufsnetze nachgefragt worden, erzählt die Museologin. Am Montag und Dienstag sind alle Exponate abgebaut und verpackt worden, am Mittwoch wurden sie nach Eisenhüttenstadt zurückgebracht.

Viele Besucher bedankten sich mit Einträgen ins Gästebuch für die Sonderausstellung, die für sie vor allem eines gewesen sei: eine Reise der Erinnerung. Oder auch eine Bildungsreise von West nach Ost. Sie hätten sich „hier im Museum eingefunden und die Errungenschaften der DDR bewundert“, schrieben etwa die Männer des (West-)Berliner Skatvereins „Rudower Asse“ ins Gästebuch. „Wir sind erstaunt über die Unterschiede zu dem, was wir hatten. Aber: Wir bewundern es auch. Jeder hatte halt sein Umfeld.“ Ihre Schwiegermutter habe ständig eine Dederon-Kittelschürze getragen, „die sie nur sonntags zum Gottesdienst mit dem Sonntagskleid tauschte“, teilten Gäste aus Oranienburg mit. „Die Nachbarn glaubten tatsächlich, dass meine Schwiegermutter nur zwei Kleidungsstücke besitzt.“ Sie hätten „viel Spaß im Wiedererkennen der Dinge aus dem Haushalt unserer Eltern“ gehabt, berichteten drei Gäste aus Sachsen. „Extra aus Dresden angereist, erfüllte die Ausstellung voll und ganz unsere Erwartungen.“