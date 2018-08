Große Boymann zieht sich zurück

Thomas Gutke und Heinz Kannenberg

Frankfurt (Oder) (MOZ) Die Spitze der Stadtverwaltung bleibt vorerst unvollständig. Der von OB René Wilke (Die Linke) vorgeschlagene Kandidat für die Stelle des 1. Beigeordneten und das Amt des Bürgermeisters Stefan Große Boymann (CDU) hat seine Bewerbung zurückgezogen. Wilke kündigt eine Neuausschreibung an.

Eigentlich sollte das Fünfer-Führungsteam des Oberbürgermeisters bereits Anfang Juli stehen. Und bis auf eine Personalie glückte das auch. Dass Corinna Schubert (parteilos) Kämmerin bleiben wird, hatte René Wilke bereits an seinem ersten Arbeitstag bestimmt. Mit großen Mehrheiten wurden dann Jens-Marcel Ullrich (SPD) von den Stadtverordneten als Beigeordneter wiedergewählt und Milena Manns (parteilos) sowie Jörg Gleisenstein (Grüne) als neue Dezernenten bestätigt. Den Vorschlag, Stefan Große Boymann (CDU) als 1. Beigeordneten und Bürgermeister wählen zu lassen, brachte der Oberbürgermeister am 4. Juli indes erst gar nicht zur Abstimmung. Das Innenministerium hatte im Vorfeld der Stadtverordnetenversammlung die fachliche Qualifikation des Bewerbers für diese Ämter kritisiert – gemessen an der Ausschreibung. Ursprünglich soll die Ausschreibung – nach Absprachen zwischen OB und CDU – auf einen anderen CDU-Bewerber, der die Qualifikation zum Richteramt und zum höheren Verwaltungsdienst gehabt hätte, zugeschnitten gewesen sein. Dieser konnte sich zwischenzeitlich jedoch nicht bei der CDU durchsetzen. Der Orchestermusiker Stefan Große Boymann folgte ihm als Bewerber. Wilke räumt ein, dass ihn der Einspruch des Innenministeriums irritiert habe. „Das Auswahlverfahren für die Stelle des 1. Beigeordneten ist jedoch angreifbar gewesen“, sagt er rückblickend selbstkritisch.

„Stefan Große Boymann hat mir nun mitgeteilt, dass er für das Amt des 1. Beigeordneten und Bürgermeisters nicht mehr zur Verfügung steht“, informierte der OB. Er bedaure diese Entscheidung und sei nach wie vor überzeugt, dass Stefan Große Boymann ein sehr guter Beigeordneter geworden wäre. Doch dieser habe den Weg der Bewerbung nicht weiter mitgehen wollen. „Ein Neustart, dass Stefan Große Boymann Teil der Verwaltungsspitze wird, wäre nach Gesprächen mit dem Innenministerium möglich gewesen“, betont René Wilke. Dem Vernehmen nach hätte Große Boymann zunächst als Dezernent eingesetzt werden und sich dann für den höheren Verwaltungsdienst weiter qualifizieren sollen.

René Wilke kündigt eine neue Ausschreibung für die Stelle an. Er hoffe, dass die Ämter dann im Oktober besetzt werden können. Nach aktuellem Stand soll sich am Zuschnitt des Dezernats mit den Geschäftsbereichen Ordnung, Sicherheit, Wirtschaft und Beteiligungen wie in der bisherigen Ausschreibung nicht mehr viel ändern. „Wenn man mich von einem anderen Vorschlag überzeugt, werde ich mich nicht verschließen“, betont er. Es bleibe weiter bei den hohen Anforderungen für diese Stelle. René Wilke hält zudem an seinem Angebot fest, die CDU in der Rathausspitze einzubinden. „Ich begrüße es, dass die CDU weiter bereit ist, sich mit guten Vorschlägen an der Stadtentwicklung zu beteiligen.“

Er habe für einen Klimawandel zwischen den beiden Parteien stehen wollen, erklärt Stefan Große Boymann. „Doch der Weg ist steiniger geworden, was mich nun Abstand nehmen lässt“, begründet der 52-Jährige seine Entscheidung. Er wäre bereit gewesen, berufsbegleitend die Qualifikation für den höheren Verwaltungsdienst nachzuholen. „Aber nicht als Bürgermeister auf Probe. Das war mir – auch wegen der Kommunalwahlen im nächsten Jahr – einfach zu ungewiss. Außerdem habe ich ja auch einen tollen Job“, betont der Kontrabassist am Staatsorchester.

Bereits bei der Bewerbung sei ihm bewusst gewesen, dass es aufgrund des Ausschreibungstextes Probleme geben könnte. Trotzdem vermutet er hinter dem Einspruch des SPD-geführten Ministeriums auch das politische Motiv, eine Kooperation zwischen CDU und Linken ausbremsen zu wollen. „So kann man das lesen“, meint Stefan Große Boymann. Lobende Worte findet er für den OB. „Er hat mich fair behandelt. Das rechne ich ihm hoch an. Und ich finde auch gut, dass er weiter an einer Zusammenarbeit mit der CDU festhält.“

Die Frankfurter Union nahm die Entscheidung ihres Bewerbers mit Respekt zur Kenntnis. „Ich hätte mir anderes gewünscht. Aber ich kann auch verstehen, dass er den Zirkus nicht mitmachen will“, sagte der Kreisvorsitzende Michael Möckel. Das Innenministerium kritisierte er mit deutlichen Worten: „Wir bedauern sehr, dass die Landesregierung unserer Stadt bei der Neuaufstellung der Rathausspitze Steine in den Weg legt und ihre offenbar grundsätzlichen Bedenken auf dem Rücken unseres Kandidaten ablädt“, so Möckel. Die deutliche Mehrheit im CDU-Kreisvorstand strebe weiter eine konstruktive Zusammenarbeit mit dem Rathaus und den Linken an. „Wir lassen uns nicht von der Landesregierung einschüchtern und werden die weiterhin bestehende Einladung des Oberbürgermeisters annehmen und in Kürze einen neuen Kandidaten für das Amt des 1. Beigeordneten und Bürgermeisters für unsere Stadt vorstellen.“ Acht Jahre Opposition seien keine Option. „Wir wollen die Möglichkeit haben, uns einzubringen“, betont Möckel.