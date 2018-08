Fass-Anstich erst zum Saisonende

Sonja Jenning

Frankfurt (MOZ) Die Biergartensaison hat ihren Höhepunkt bereits überschritten, doch die Eröffnung der Gastronomie auf dem Ziegenwerder lässt weiter auf sich warten. Dabei erstrahlt das Gebäude nicht nur in frischer Farbe, sondern trägt auch ein Logo mit der charakteristischen Holzbrücke und dem Titel „Oderflorenz“, der die eher schlichte Bezeichnung „Inselbiergarten“ ersetzt. Einen Eröffnungstermin will Michael Katzke, der im Mai den Pachtvertrag mit der Stadt unterschrieben hat, dennoch nicht nennen. „Ich hätte gern früher aufgemacht, es tut weh, so lange warten zu müssen“, sagt er, „aber manche Sachen kann man einfach nicht beeinflussen.“

Sein größtes Problem sei es gewesen, Handwerker für die notwendigen Umbauten des seit mehr als einem Jahr verwaisten Biergartens zu finden. Inzwischen sind jedoch die Malerarbeiten erledigt, die kaputte Leitungen geflickt und die Toiletten betriebsbereit. Den Tresen hat der Gastronom selbst umgebaut. Mobiliar und Sonnenschirme warten auf ihren Einsatz. Und die neue Kaffeemaschine hat ihre Feuertaufe bereits beim Helene Beach Festival bestanden. Was noch fehlt, ist der Zaun – eine wichtige Auflage der Versicherung. Zwar seien die Zaunelemente bereits geliefert, so Michael Katzke, doch die Verankerung der Pfosten müsse eine Fachfirma übernehmen.

Bis zum 8. September müssen die Arbeiten erledigt sein. Denn an diesem Tag wird die Volkssolidarität ihr Sommerfest mit rund 150 Gästen in den Räumlichkeiten feiern. Die offizielle Eröffnung vom „Oderflorenz“ soll erst danach erfolgen.