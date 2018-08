Gut 200 Menschen wechseln an den Fuchsbau

Bernhard Schwiete

Fürstenwalde (MOZ) Ab September ziehen gut 200 Asylbewerber aus der Langewahler Straße in Fürstenwalde an den Fuchsbau bei Petersdorf um. Zu einer Einwohnerversammlung sind dort am Dienstagabend etwa 100 Menschen gekommen. Landrat Rolf Lindemann wehrte sich gegen Kritik.

Bei der neuen Gemeinschaftsunterkunft in zwei ehemaligen Kasernengebäuden am Fuchsbau geht der Landkreis Oder-Spree neue Wege. Betreiber wird die European Homecare GmbH aus Essen, die nach eigenen Angaben seit knapp 30 Jahren deutschlandweit derartige Einrichtungen betreibt. Es hatte sich in der Ausschreibung des Kreises gegen acht Konkurrenten durchgesetzt.

Vor der Einwohnerversammlung in Petersdorf erläuterte Landrat Lindemann am Dienstag auch im Sozialausschuss des Kreistags in Fürstenwalde die Hintergründe. „Wir hätten gerne einen Träger aus der Region gehabt. Aber auch diese müssen sich durch qualifizierte Konzepte durchsetzen“, sagte er.

Das gelang dann dem Unternehmen aus Nordrhein-Westfalen. Dessen Geschäftsleiterin Kathrin Schmitz äußerte sich in Petersdorf zur personellen Ausstattung. Am Fuchsbau gebe es eineinhalb Stellen für Leitungskräfte, dreieinhalb für Betreuungskräfte, einen Hausmeister und einen Sicherheitsdienst, der rund um die Uhr mit fünf Personen vor Ort sei. Für die Bewohner biete man Deutschkurse an. Bei eventuellen Problemen könnten sich Petersdorfer direkt in der Einrichtung melden.

Kritische Fragen von Petersdorfern gab es bei der Einwohnerversammlung zahlreich. Manche sorgten sich vor Kriminalität, andere missbilligten die Standortwahl für die neue Unterkunft und deren Größe im Verhältnis zur Einwohnerzahl des Dorfes von rund 400. In das neue Asylbewerberheim werden zunächst gut 200 Menschen einziehen, die Kapazität liegt bei 310.

Lindemann verteidigte die Entscheidung. Petersdorf sei kein Idealstandort, räumte er ein, aber 2015, auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise, habe man jede Möglichkeit nutzen müssen. Der Kreis wollte die Fuchsbau-Gebäude bereits damals nutzen, die Verhandlungen mit dem Bund als Eigentümer der Immobilie zogen sich aber in die Länge. Nun hat der Bund zwei der ehemaligen Kasernengebäude umbauen lassen, derzeit wird noch die Straße zum Fuchsbau erneuert. Der Kreis tritt als Mieter des Objekts auf. Bestehende Gebäude zu nutzen sei finanziell günstiger und damit sinnvoller als Neubauten, so Lindemann weiter.

Dass der Fuchsbau jetzt bezogen wird, hängt unterdessen auch mit dem schlechten baulichen Zustand der bisherigen Flüchtlingsunterkunft in der Langewahler Straße in Fürstenwalde zusammen. Die dortigen Bewohner wechseln im Laufe des Herbstes nach Petersdorf. Wie es in der Langewahler Straße weitergeht, ist in der Kreisverwaltung noch nicht entschieden. Denkbar seien sowohl eine Sanierung als auch ein Abriss, hieß es am Dienstag.

Für den Fuchsbau kündigte European Homecare in der Einwohnerversammlung einen Tag der offenen Tür im September an, ein genauer Termin steht noch nicht fest. Der Petersdorfer Ortsbeirat will sich in seiner nächsten Sitzung mit der Unterkunft beschäftigen. Wie lange es das Heim gibt, ist unterdessen völlig unklar.

Der Vertrag zwischen Kreis und European Homecare läuft zunächst nur bis Ende 2019. Dann endet eine Sondergenehmigung des Bundes, mittels der Flüchtlingsunterkünfte auch in Gewerbegebieten wie am Fuchsbau betrieben werden dürfen – Fortsetzung offen. Landrat Lindemann sagte, er wolle den Fuchsbau bei entsprechendem Platzbedarf gerne länger nutzen.