Zuhören und beraten statt belehren

Jan-Henrik Hnida

Schöneiche (MOZ) Bildung, Beratung und Begegnung – dieses Angebot gibt es seit Mai im neuen Eltern-Kind-Zentrum, kurz „Elkiz“. Katrin Olm leitet das Büro in der Bürgel-Grundschule. Die Ex-Kita-Leiterin macht Angebote für Eltern und Kleinkinder: etwa eine Krabbelgruppe und Erste Hilfe am Kind – mit hoher Nachfrage.

Die Ohren spitzen, den Eltern Raum und Zeit geben, ihre Sorgen und Wünsche zu artikulieren, um dann selbst zu beraten oder Expertise von außerhalb holen – so sieht das Konzept der „Elkiz“-Koordinatorin aus. Erfahrung und Wissen über und von Kindern konnte Katrin Olm in ihren 20 Jahren in der Kita „Pusteblume“ sammeln. „Heute stehe ich den Eltern beratend zu Seite, will Angebote vernetzen und ausbauen“, sagt die ehemalige Kita-Leiterin.

Seit dem 2. Mai sitzt die 44-Jährige in den Räumlichkeiten der Bürgel-Schule. Vorher war das Büro des Eltern-Kind-Zentrums im Hort „Tausendfüßler“. „Wir sind keine Kita, kein Hort oder Teil der Schule“, betont sie. Zusammen mit Friederike Grote, Koordinatorin für Migration und Flüchtlinge, stehen für das Duo die „drei B’s“ im Mittelpunkt: Bildung, Beratung und Begegnung. Konkret sind das regelmäßig stattfindende Termine wie die Krabbelgruppe am Montagmorgen und das „Schwangeren- und Krabbelcafé“ am Freitagmorgen. Dazu kommen Workshops wie „Hallo Baby“ oder „Erste Hilfe am Kind“ im September und Oktober.

„Wir wollen alle Familien erreichen“, sagt Katrin Olm. Deshalb ist die Teilnahme oft kostenlos oder zum Unkostenbeitrag. Vernetzung ist auch ein Schwerpunkt des Zentrums, das in kommunaler Hand liegt. Altersübergreifend sind „Vorlese-Omas“ geplant, die Kindern etwas vorlesen. Netzwerken ist auch bei den Räumlichkeiten angesagt: „Wo in Schöneiche ist was frei?“, sei oft die Frage. Hort, Klassenräume, Sporthallen oder die Beratungsräume der Bibliothek – all diese Örtlichkeiten belegt die gelernte Sozialpädagogin als Treffpunkte. Dort stellt Katrin Olm Kaffee und Kuchen bereit – und lässt die Eltern erzählen.

Gut zuhören sei das A und O, um Schwangere, Väter oder Großeltern zu beraten – entweder mit eigener Berufserfahrung oder externer Hilfe. Denn: „Es gibt immer wieder neue Trends und Dinge zum Lernen.“ Bei diesen Treffen könne auch die Hebamme auf den Arzt oder Physiotherapeuten treffen. Neue Kontakte könnten so geknüpft und Angebote kreiert werden.

„Es boomt“, sagt die Koordinatorin über die bisherige Resonanz des „Elkiz“. Über Mundpropaganda würden am meisten Schöneicher erreicht. „Unser Angebot hat sich wie ein Flächenbrand verbreitet“, sagt Katrin Olm. Klar würde es mit mehr als ihrem jetzigen Büro auf zirka zwölf Quadratmetern vielleicht besser laufen. Aber aus ihrer Kita-Zeit habe sie bei vielen Leuten „einen Fuß in der Tür“.

Auf ihrem Tisch steht ein großes Glas. „Meilensteine“ steht vorne drauf. Auf Zettel schreibt Katrin Olm ihre erreichten Ziele und Vorhaben. Eines war ein „Elkiz“-Logo. Seit Montag prangt es auf dem Programm.