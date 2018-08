Erster Satz im Brücken-Konzert

Andrea Linne

Bernau/Panketal (MOZ) Auf Hochtouren sind Bauleute auf der Zepernicker Chaussee am Schuften. Der Unterbau für die neue Straße wird gewalzt, Schächte gegraben, Borde gesetzt. Kommende Woche ist daher die Unterführung noch einmal komplett gesperrt. Dann kommt der 87 Grad heiße Asphalt drauf.

Der Bauverzug von vier Wochen soll möglichst noch verkürzt werden. Ziel ist es, bestätigt Jens Kulecki, Projektleiter bei der DB Netze, möglichst am 7. September die Zepernicker Chaussee zu öffnen. „Dass es überhaupt zu dem Verzug kam, hat uns sehr geärgert“, so Kulecki. Trotz aller Widrigkeiten wurde an den Wochenenden und nachts gearbeitet. Aber dann kam der Stark­regen vom 12. Juli - und alles war vorbei.

Bauleiter Stephan Gille von der Firma Sächsische Bau GmbH, der vor Ort alles überwacht, sagt: „Die Planung der Straße war schon vorbereitet. Doch nach dem Regen war der Grund aufgeweicht, wir mussten verschiedene Bausachverständige und Gutachter hinzuziehen.“ Ab da ging es in Schritten weiter, die so eigentlich nicht gebündelt werden, ergänzt Kulecki. Normalerweise sollten die Wasser- und Entwässerungsleitungen in Schächten verlegt werden. Das ging nicht mehr. Jetzt wird das Grundwasser stückchenweise abgesenkt, Rohre und Leitungen verlegt, um ein paar Meter weiterzurücken. Die etwas mehr als hundert Meter Straße sollen dennoch aus einem Guss entstehen - später ist von den Problemen am Bau nichts mehr zu sehen.

Die drei neuen Brücken indes überspannen glänzend die Unterführung. Zehn Millionen Euro werden hier verbaut. Durch den Sand schieben Anrainer ihre Rädern. Vom 27. August, 8 Uhr, bis zum 31. August, 18 Uhr, streichen die Straßenbauer den Asphalt auf die Zepernicker Chaussee. „Da will sich niemand die Füße verbrennen“, lacht Projektleiter Kulecki. Galant sei man in den vergangenen Wochen damit umgegangen, dass Fußgänger die Baustelle passieren durften. „Das können wir in der nächsten Woche aber nicht verantworten“, macht der Bernauer klar. Es geht nur über den Radfernweg.

Auch wenn die Straße wieder geöffnet wird, bleiben noch einige Restarbeiten. So sind Spundwände abzuschneiden, Kabelbrücken zurückzusetzen. Neben dem Bahndamm wird in die Tiefe gebohrt. Hier entsteht die Hebeanlage für die Entwässerung, damit künftig bei Starkregen die Unterführung nicht abgluckert. Auch ein Rettungsweg parallel zur Bahn ist noch herzustellen. Weil Gleise eingeschliffen werden müssen, folgt von diesem Freitag, 22 Uhr, bis Montag, 1.30 Uhr, eine Sperrpause auf der S2. Zwischen Buch und Bernau geht es nur mit Ersatzbussen voran. Zwischen Gesundbrunnen, Lichtenberg und Bernau sollten Fahrgäste auf RE3, RB24 oder RE66 umsteigen.

Auch in den kommenden Wochen wird es bedingt durch die Arbeiten an verschiedenen Brücken in Karow und Blankenburg sowie rund um das Karower Kreuz erneut kürzere Sperrpausen geben. „Aber nicht mehr solange wie in diesem Sommer“, schätzt Jens Kulecki ein. Vor allem an den Wochenenden oder nachts dürften sich diese Sperrpausen niederschlagen.

Vorbei ist die Brückensinfonie dann noch lange nicht. Ab Herbst folgt das Baufreimachen für die nächsten vier Brücken, die allesamt auf der Gemarkung von Panketal liegen. Dazu zählt auch die Schönower Straße am ­S-Bahnhof Zepernick und der Abbruch eines Teils der Brücken an der Bahnhofstraße am S-Bahnhof Röntgental. Bis Mai 2020 dürften diese vier Baustellen über die Bühne sein. Aber auch dann hat der Projektleiter weitere Sanierungsvorhaben im Blick, die Ausschreibungen für Planungen laufen bereits.

Zu den nächstfolgenden Brückenbau-Vorhaben in Panketal gibt es am 20. September um 18 Uhr in der Mensa an der Schönerlinder Straße eine Informationen.