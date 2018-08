Nachschlag für Breitbandausbau

Andrea Linne

Bernau/Eberswalde (MOZ) Einen Nachschlag von 1,1 Millionen Euro braucht der Breitbandausbau im Barnim. Bisher sind 1,5 Millionen Euro als Eigenanteil des Landkreises im Haushalt eingestellt. Darüber informierte Wilhelm Benfer, Leiter des Strukturentwicklungs- und Bauordnungsamtes Barnim den Wirtschaftsausschuss auf seiner jüngsten Beratung.

Dabei sei der Barnim klares Mittelmaß. Die Ausschreibung ist über die Bühne, nur eine Firma gab umfassende Unterlagen ab und erhielt den Zuschlag. Welche das ist, wollte Benfer nicht sagen. Der Vertrag sei nicht ausverhandelt und müsse noch unterzeichnet werden. „Der Vertrag ist sehr umfangreich. Derzeit gehen wir alle Ausbaugebiete durch und checken alle Daten“, so der Dezernent. Im Spätherbst, so rechnet er, sei der Vertrag unterschriftsreif.

Dass 1,1 Millionen Euro nachgeschoben werden müssten - der Kreistag entscheidet darüber am 12. September - liege an geänderten Richtlinien des Bundes, der das Förderverfahren angeschoben hat. So wurde erkannt, dass die Standards überholt werden müssten, so Benfer. Jetzt ist beim Ausbau im Barnim von einem Gigabit und nicht mehr wie bisher gedacht, 50 mbit pro Sekunde auszugehen. Die Umsetzung des Vorhabens werde insgesamt drei Jahre dauern. Auch solle komplett auf Glasfaser in Kombination mit Kupferkabel basierter Erschließung bis zum Haus umgeschwenkt werden, wenn Eigentümer dies wünschen. Entsprechende Angebote sollen die Eigentümer rechtzeitig erhalten - kostenfrei. Zehn Prozent der Gesamtkosten in Höhe von 26 Millionen Euro für den Barnim trägt der Landkreis. Auf den Bund entfallen 13 Millionen Euro, auf das Land Brandenburg 10,4 Millionen Euro.

Bis Ende 2019 soll es im Barnim bereits deutlich weniger weiße Flecken geben. Deutschlandweit sollen dann mindestens 85 Prozent aller Haushalte in unterversorgten Gebieten über einen Netzzugang verfügen. Dies macht ein Bundesprogramm zum Breitbandausbau möglich, von dem auch der Landkreis Barnim profitiert.

Der setzt sich für ein leistungs- und zukunftsfähiges Breitbandnetz ein. Bisher, so Benfer, hätten einige Landkreise, die zunächst vorgeprescht waren, Lehrgeld zahlen müssen. Barnim habe sich im Mittelfeld platziert und werde nicht viel langsamer als andere mit dem Ausbau beginnen können. Bis 31. Dezember haben die kommunalen Antragsteller Zeit, endgültige Zuwendungsbescheide zu erteilen. Bis dahin sollen alle Details ausverhandelt sein, um den Barnim voranzubringen. 126 Ausbaugebiete, die 2180 Haushalte, 82 Gewerbe- und 28 Schul­standorte umfassen, gibt es im Oberbarnim. Im Süden des Landkreises sollten 61 Ausbaugebiete erfasst werden, die aus 1703 Haushalten, 26 Gewerbe- und 38 Schulstandorten bestehen. Die Ausschreibung beinhaltet sämtliche Bauleistungen zur Errichtung der Infrastruktur sowie die Verpflichtung zu deren siebenjährigen Betrieb.