Forum Bernau will zur Kasse bitten

Kai-Uwe Krakau

Bernau „Das ist doch wieder reine Abzocke“, entrüstet sich Rolf Bachmann. Der Zepernicker kommt gerne mal ins Café und gönnt sich ein Stück Kuchen. Allerdings weiß der Senior noch nicht, ob er das auch künftig tun wird. Dabei würde er als Kunde auch weiterhin nichts zahlen müssen – jedenfalls wenn er nicht länger als eine Stunde für seinen Forum-Besuch braucht. Dafür müsste der Zepernicker aber das Rabattierungsgerät im Café nutzen und das Parkticket vor dem Ausfahren am Kassenautomaten entwerten lassen. Viel Arbeit für ein kleines Stück Kirschtorte.

Was für den Café-Besucher vielleicht noch verkraftbar ist, bedeutet für Sebastian Maske sinkenden Umsatz. Und noch mehr: „Wenn die Parkraumbewirtschaftung so eingeführt, kostet das Arbeitsplätze“, sagt der Junior-Chef des Edeka-Marktes. Derzeit beschäftigt er rund 50 Mitarbeiter. Der junge Mann kann auch bereits von Stammkunden berichten, die sich mit einem „Tschüss“ von seinen Kassiererinnen verabschiedet haben. „Die werden nicht wiederkommen“.

Dabei hat Maske grundsätzlich nichts gegen eine Bewirtschaftung des Parkplatzes am Forum an der Zepernicker Chaussee. „Ich denke, an der Bahnhofspassage ist durchaus eine akzeptable Lösung gefunden worden“, sagt er. Dort könnten die Kunden ihre Fahrzeuge drei Stunden kostenlos abstellen, eine Parkscheibe genüge. Wer länger bleibe, müsse dann zahlen. „Die Bernauer kennen das, warum wird dieses Verfahren nicht auch am Forum angewendet?“, fragt sich Maske.

Die geplante Parkraumbewirtschaftung beschäftigt inzwischen das Landgericht Frankfurt (Oder). Die Edeka Minden-Hannover Stiftung & Co. KG, zu deren Verbund der Bernauer Markt gehört, will sich nicht äußern. „Da es sich um ein laufendes Verfahren handelt, kann ich dazu aktuell keine Informationen geben“, teilte Pressereferentin Miriam Pöttker mit.

Nach Angaben des stellvertretenden Pressesprechers, Frank Draxler, hat das Landgericht Frankfurt (Oder) bereits im Juli eine einstweilige Verfügung erlassen (Az 11 O 219/18). Damit sei der Betreiberin des Parkplatzes untersagt worden, „die Schrankenanlage so zu betreiben, dass die Kunden und Mitarbeiter des klagenden Marktes auf dem Parkplatz nur parken können, wenn sie bei der Einfahrt einen Parkschein ziehen und erst wieder herunter fahren können, wenn sie zuvor ihren Parkschein am Parkscheinautomaten entwertet haben“. Gegen die einstweilige Verfügung war Widerspruch eingelegt worden, am vergangenen Montag fand eine mündliche Verhandlung statt. „Die Entscheidung soll am 7. September verkündet werden“, so Draxler. Das Gericht habe aber durchaus erkennen lassen, dass es geneigt ist, die einstweilige Verfügung aufrecht erhalten zu wollen. „Wir sind optimistisch“, so Maske. Gegen den Beschluss kann Berufung beim Brandenburgischen Oberlandesgericht eingelegt werden.

Die CMG Immobilienmanagement GmbH im thüringischen Jena, das Unternehmen ist für die Vermietung im Forum zuständig, verweist darauf, dass große Teile der Parkflächen permanent von Dauer- und Fremdparkern besetzt sind. Der Parkplatz solle aber hauptsächlich den Kunden und Besuchern des Forum zur Verfügung stehen. „Das Schrankensystem ermöglicht ihnen, die Parkzeit flexibel zu wählen und das bei sehr geringen Parkgebühren“, heißt es. Darüber hinaus ersetze die neue Schranke lediglich die Anlage, die sich bereits vor einigen Jahren an gleicher Stelle befand. „Die Gebühren seinerzeit waren deutlich höher als die des neuen Tarifsystems“, betont das Unternehmen. Dieses sieht unterschiedliche Tarife für Kunden (ab 2. Stunde 50 Cent) und „Normalos“ vor. Sie zahlen tagsüber einen Euro pro Stunde.