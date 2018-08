Knoblauchkröte verhindert Seniorenwohnen

Kerstin Ewald

Ahrensfelde (MOZ) 33 barrierefreie Zwei- und Drei-Zimmer-Wohnungen mit einer Größe zwischen 51 und 65 Quadratmeter hatte Anka-Zukunftswohnen in der Ulmenallee in Ahrensfelde geplant. Nun musste sich der Investor zurückziehen. Der Grund: Kammmolche, Rotbauchunken und Knoblauchkröten.

„Aufgrund der faunistischen Untersuchungen“, werde man das Projekt „seniorengerechtes Wohnen nicht weiterverfolgen“, dies teilte der Investor ANKA-Zukunftswohnen Anfang der Woche der Gemeinde Ahrensfelde mit.

Um einer entsprechenden Auflage Genüge zu leisten, hatte Anka mit der naturschutzfachlichen Prüfung des Bauvorhabens Gutachter der Firma Natur+Text beauftragt. Diese hatten trapezförmig das gesamte Projektgelände in der Ulmenallee eingezäunt. In dort eingegrabenen Eimern sammelte sich allerhand Getier, allein 72 gesetzlich streng geschützte Knoblauchkröten, fünf Kammmolche und fünf seltene Zauneidechsen plumpsten binnen zwei Monaten in die Gefäße. So waren es „nicht überwindbare Artenhindernisse“, die Anka zur Rückzugsentscheidung geführt hatten.

Bei der Gemeinde Ahrensfelde ist man einigermaßen gefasst. Bürgermeister Wilfried Gehrke bedauert: „Leider können wir Anka vorerst keine anderen gemeindlichen Flächen anbieten, da wir schlichtweg über kein geeignetes Bauland mehr verfügen.“

Die infrastrukturellen Anforderungen an Baugrundstücke für seniorengerechtes Wohnen seien seien recht hoch: Öffentlicher Nahverkehr, Ärzte, Apotheken, Einkaufsläden, fußgängerfreundliche Zuwegung, ebenso wie gut ausgebaute Straßen für Taxis oder Krankenfahrzeuge, ein geeigneter Standort muss in all diesen Punkten zumindest ausbaufähige Kapazitäten aufweisen.

„Ein entsprechendes Bauplanverfahren war zwar begonnen worden, stand noch relativ am Anfang“, ergänzte Daniel Ackermann, Pressesprecher der Gemeinde. Eine begonnene Änderung des Flächennutzungsplanes, der bislang für die Ulmenallee ein reines Wohngebiet vorsieht, müsse nun wieder eingestellt werden.

An der Umsetzung ihres Beschlusses, „Betreutes Wohnen“ anzubieten, möchte die Gemeinde dennoch dranbleiben, auch wenn im Moment noch nicht klar ist, wie es dabei weitergeht. Nach geeignetem Bauland von Privatanbietern wird derzeit gesucht.

Der Investor Anka, der sich eben aus dem Ahrensfelder Projekt zurückgezogen hat, gibt sich ein ausgesprochen modernes Antlitz. „Unabhängiges und zeitgemäßes Wohnen mit individuellem Serviceangebot“, so hatte Anka-Geschäftsführer Christoph Buchmüller sein Konzept vor einem Jahr bei einer Informationsveranstaltung für Ahrensfelder Bürger beschrieben.

Flexibilität wird bei Anka großgeschrieben. Wer möchte, kann noch ohne jeglichen Hilfebedarf in eine der Wohnungen des Anbieters einziehen und dann - sobald notwendig - verschiedene Pflege- oder Betreuungsleistungen buchen.

Bereits herumgesprochen hat sich allerdings auch, dass Anka kein Billigheimer im Feld des Seniorenwohnens ist. Energieeffizientes Bauweise und „Nachhaltigkeit“ bei der Auswahl der Baustoffe schreibt sich der Anbieter auf die Fahnen. So hatten Ahrensfelder Anwohner bereits Befürchtungen geäußert, dass die von Anka geplanten Eigentumswohnungen für viele Betroffene mit entsprechendem Bedarf überhaupt nicht bezahlbar sein könnten.