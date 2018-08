Linke fordert drei weitere Haltestellen

Martin Stralau

Strausberg (MOZ) Um den Nahverkehr in der Stadt zu stärken, schlägt die Fraktion Die Linke die Einrichtung zusätzlicher Bushaltestellen vor. Bürgermeisterin Elke Stadeler soll sie im Zuge der Fortschreibung des kreislichen Nahverkehrsplanes beantragen. Der Bauausschuss war für die Beschlussvorlage.

Eine Haltestelle am Fasanenpark, eine in der Hegermühlenstraße auf Höhe der Strausberger Wohnungsbaugesellschaft (SWG) und eine Jenseits des Sees. Das sind die Standorte, die die Linken gerne im Stundentakt von Bussen angefahren sähen.

Damit der Wunsch Realität werden kann, muss er zunächst Eingang im Nahverkehrsplan des Kreises für die Jahre 2019 bis 2023 finden, zu dem die Stadt noch bis Ende September Stellung nehmen und Maßnahmen beantragen kann. „Deswegen stellen wir den Antrag jetzt“, sagte Bernd Sachse (Linke), der die Vorlage für seine Fraktion im Bauausschuss am Dienstag einbrachte. „Ob die Leistung dann vom Kreis tatsächlich bestellt wird, ist eine andere Frage“, sagt Linken-Fraktionsvorsitzender Ronny Kühn.

Bernd Sachse betonte, dass der öffentliche Personennahverkehr in Strausberg in seiner Vielfalt im Landkreis „einmalig“ sei. „Trotzdem gibt es Gebiete in der Stadt, die ohne direkte Anbindung an den kommunalen Verkehr bestehen und deren Weiterentwicklung aktuell vorangetrieben wird“, sagte er. So entstehe mit der Bebauung des Wohngebietes Hegermühlenstraße/Elisabethstraße und der vorgesehenen Wohnbebauung der Grundstücke der SWG ein Bereich für etwa 400 bis 500 Einwohner.

Hinzu kämen die zu erwartende weitere Bebauung der Grundstücke hinter der Stadtverwaltung und die bereits vorhandene Bebauung, die in den Augen der Linken eine Haltestelle rechtfertigen würden. Die Siedlung Jenseits des Sees hingegen erfülle schon jetzt die Voraussetzung zur Bedienung durch den Nahverkehr.

Auch am Fasanenpark sehen die Linken Handlungsbedarf. „Die Haltestelle hätte ein Einzugsgebiet von deutlich über 100 Einwohnern. Das Einzugsgebiet erweitert sich durch Teile der Ruhlsdorfer Straße und der Siedlung am Wasserwerk“, heißt es in der Begründung. „Der Zugang zu öffentlichen Einrichtungen, medizinischer Versorgung oder anderen Nutzungsmöglichkeiten des Kommunalverkehrs ist deutlich erschwert und oft nur mit dem Einsatz eines Pkw möglich.“ Hans-Dieter Richter (sachkundiger Einwohner) fragte sich, wo solch eine Haltestelle am Fasanenpark entstehen solle.

„Ich bin hier selbst Bewohner, hier gibt es keinen Bedarf. Die Haltestelle wäre auch wegen der unbefestigten Straßen kaum umzusetzen“, sagte er. „Vielleicht sollten wir es einfach mal beantragen, wir sehen ja dann, was herauskommt“, sagte Ausschussvorsitzender Nick Reinking (SPD).

Bernd Sachse warb für Zustimmung zur Vorlage, um damit einen Beitrag zum Umweltschutz zu leisten. Das sei auch im Sinne des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes, in dem sich Strausberg zur Förderung nachhaltiger Mobilitätsangebote bekenne. Er würde sich freuen, wenn andere Fraktionen weitere Vorschläge machten. „Unsere Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.“ Im Ausschuss gab es für die Vorlage acht Ja-Stimmen bei einer Enthaltung. Die Stadtverordneten befinden am 13. September darüber.