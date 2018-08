Kontraste abgehängt

Marco Marschall

Eberswalde Klare Schwarzweißkontraste sind das, was Klaus Hack gefällt. Und das zeigte sich auch in dem, was bis Dienstag in großen Rahmen die Wände der Kleinen Galerie schmückte. Nur vereinzelt mischt sich ein dunkles Rot in die Holzdrucke. Bis zu 20 Kilo abstrakte Kunst. „Ich hatte anfangs befürchtet, dass die Werke nicht nur schwer sind, sondern auch schwer aussehen und den Raum zuballern“, gestand Kerstin Neidhardt, die bei jeder Ausstellung die Schnittstelle zwischen Stadt, Künstler und Sparkasse bildet. Ihre Befürchtung aber habe sich nicht bewahrheitet. So waren sich die Gäste des abschließenden Galeriegespräches am Abend einig, dass sich Hacks Drucke und Skulpturen sehr gut in die Räumlichkeiten gefügt hätten.

Der 1966 in Bereuth geborene und heute in Seefeld bei Werneuchen lebende Künstler selbst zeigte sich zufrieden. „Ich finde es wichtig, dort auszustellen, wo ich wohne“, so Hack, der weitere Arbeiten noch bis zum 9. September in der Kirche des Wandlitzer Ortsteils Prenden zeigt. Verkauft habe er in Eberswalde nichts. Doch das könne man auch nicht immer erwarten.

Am 26. September wird die vorerst letzte Ausstellung in der Sparkassen-Galerie eröffnet. Anhoff alias Anette Strathof aus Potsdam präsentiert ihre Werke. Anschließend wird das Sparkassenforum umgebaut.