Tempo-30-Posse ärgert Rüdersdorfer

Rüdersdorf (MOZ) Seit Kurzem gibt es auf der Ernst-Thälmann-Straße einen Abschnitt mit nächtlicher Geschwindigkeitsbegrenzung auf Tempo 30. Anwohner halten die kurze Strecke für einen Witz. Laut Straßenverkehrsamt laufen derzeit noch weitere Prüfungen.

„Hier werden die Anwohner zum Narren gehalten“, lautet das vernichtende Urteil eines Betroffenen aus der Thälmannstraße, nachdem dort auf einem kurzen Stück Tempo 30 für die Zeit von 22 bis 6 Uhr ausgewiesen wurde. Denn eigentlich hatten die Anlieger gehofft, dass die nächtliche Geschwindigkeitsbegrenzung auf der kompletten Strecke zwischen Kreisel Torellplatz und Paketzentrum gilt. „Nach vielen Monaten war es endlich so weit, aber nun wurde lediglich zwischen den Hausnummern 68 und 72 ausgeschildert. Ich finde, das ist eine Frechheit“, schimpft der Mann.

Patrick Rapsch, Sachgebietsleiter Ordnungsamt im Rüdersdorfer Rathaus, kann den Unmut der Bürger verstehen. Nach seinen Angaben hatte die Gemeinde auch eine Begrenzung für eine längere Strecke beantragt, doch der Antrag sei von der Straßenverkehrsbehörde des Landkreises abschlägig beschieden worden. „Wir waren selbst überrascht, dass nun das kurze Stück ausgeschildert wurde“, sagte er. Auch in der Gemeinde seien Beschwerden über die jetzige Ausschilderung aufgelaufen.

Diese Aktion beruht nach Auskunft von Uwe Wähner aus der Straßenverkehrsbehörde Märkisch-Oderland auch nicht auf dem Antrag der Gemeinde, sondern auf dem eines Bürgers. Grundsätzlich habe ja jeder das Recht, einen solchen Antrag zu stellen. Während die Kommune aber nach einer Ablehnung keine Möglichkeit zum Widerspruch hat, steht Privatpersonen dieses Rechtsmittel frei. Und der Bürger habe in diesem Fall auch davon Gebrauch gemacht.

Wie Wähner erläuterte, sei als Grund für den Antrag auf Temporeduzierung die Lärmbelästigung angeführt worden. Diese sei auch geprüft worden. Allerdings werden dafür keine Messungen vor Ort durchgeführt, sondern die Belastung wird anhand der baulichen Gegebenheiten und der Fahrzeugzahlen berechnet. Und in der Thälmannstraße sei die Bebauung sehr unterschiedlich.

Selbst wenn Häuser nur wenige Meter weiter von der Straße entfernt seien, ergäben sich schon gravierende Unterschiede, erklärte er. Herausgekommen sei letztlich, dass Grenzwertüberschreitungen nur auf dem kurzen Stück auftreten, also nur dort Tempo 30 gerechtfertigt sei. Der Erfolg sei ohnehin nur mäßig, denn den Verkehr bekomme man mit der Maßnahme nicht aus der Straße.

Wähner machte aber zumindest etwas Mut, dass die 30er-Strecke noch länger werden könnte: Inzwischen lägen neue Fahrzeugzählungen vor, auf deren Basis noch einmal neu geprüft werde. Zu den Gerüchten in der Bevölkerung, dass der innerhalb des Abschnitts positionierte stationäre Blitzer gar nicht auf die neuen Vorgaben eingestellt sei, wollte sich der Mitarbeiter der Kreisverwaltung nicht äußern. Nach MOZ-Informationen könnte dies in der Tat so sein, denn nach der derzeitigen Gesetzeslage obliegt die Geschwindigkeitsüberwachung aus Lärmschutzgründen einzig der Polizei.

Wähner widersprach indes der Kritik, das Tempo-30-Schild stehe zu nah am Blitzer. Die Ansicht, dass mindestens 150 Meter dazwischen liegen müssen, entbehre jeder Grundlage.