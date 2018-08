Kanzlerin Merkel lädt zum „Staatsbesuch“

dpa

Berlin (dpa) Zum 20. Mal informiert die Bundesregierung an diesem Wochenende bei einem Tag der offenen Tür in Berlin über ihre Arbeit. Das Kanzleramt, die 14 Ministerien und das Bundespresseamt öffnen ihre Türen am Samstag und am Sonntag für einen „Staatsbesuch“ der Bürger.

Das Programm unter dem Motto „Hallo, Politik“ umfasst 580 Angebote für die ganze Familie, darunter Führungen, Diskussionsrunden, Ausstellungen, Mitmachaktionen und Musik. Erwartet werden Zehntausende Besucher, im Vorjahr waren es laut Bundesregierung um die 120 000.

Zu den Höhepunkten gehört der inzwischen traditionelle Rundgang von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) am Sonntagnachmittag durch ihren Amtssitz, das Bundeskanzleramt. Interessierte haben dabei die Möglichkeit, die Regierungschefin in ihrem direkten Arbeitsumfeld zu erleben, mit ihr ins Gespräch zu kommen oder Fotos zu machen. Daneben will Merkel bei dem Rundgang auf einer Bühne mit den Leichtathletik-Europameistern Felicitas Krause und Arthur Abele sprechen.

Auch andere Regierungsmitglieder sind beim Tag der offenen Tür in ihren Ministerien zu erleben. So diskutiert Familienministerin Franziska Giffey (SPD) am Samstag mit ihren Gästen unter anderem über Mobbing und Hass im Internet. Außenminister Heiko Maas (SPD) lädt im Lichthof des Auswärtigen Amts am Sonntag zu einem Bürgerforum. Im Verkehrsministerium können Besucher ebenfalls am Sonntag mit Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) und Formel-1-Weltmeister Nico Rosberg über moderne Mobilität und Verkehrssicherheit diskutieren.

Einige Politiker stellen sich im Gebäude der Bundespressekonferenz den Fragen der Menschen wie bei einer echten Pressekonferenz. Darunter sind am Samstag Innenminister Horst Seehofer (CSU) sowie am Sonntag Finanzminister Olaf Scholz (SPD), Wirtschaftsminister Peter Altmaier und Gesundheitsminister Jens Spahn (beide CDU). Ebenfalls am Sonntag beantwortet Regierungssprecher Steffen Seibert Fragen von Kindern und Jugendlichen.

An beiden Tagen können die Gäste einen kostenlosen Shuttle-Service mit Bussen nutzen. An den Eingängen der beteiligten Häuser gibt es Sicherheitskontrollen. Besucher müssen einen Lichtbildausweis vorzeigen und sollten auf größere Gepäckstücke verzichten. Kleine und große Vierbeiner müssen zu Hause bleiben.